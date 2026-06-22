Engagerad och erfaren barnskötare
Södra Roslagens Förskolor Aktiebolag / Barnskötarjobb / Vallentuna Visa alla barnskötarjobb i Vallentuna
2026-06-22
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Arbetsplatsbeskrivning
Södra Roslagens Förskolor AB består av 5 förskolor; Kusin Vitamin, Stenhällen, Junibacken, Smultronet och Vintergatan. Alla förskolor ligger i centrala delarna av Vallentuna. Kontaktvägarna till både huvudman och ledning är korta och det ges goda möjligheter till inflytande och delaktighet i verksamheten.
Arbetsbeskrivning
Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och inflytande. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt förskolans läroplan. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet. Du bidrar även vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Samarbetet med vårdnadshavarna är förtroendefullt med barnets bästa i fokus.
Kvalifikationer
Du har barnskötarutbildning samt erfarenhet av att arbeta som barnskötare. Du har vana av att dokumentera och du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Har du tidigare erfarenhet av att vara med och bygga upp den pedagogiska miljön samt kännedom om dess betydelse för barns utveckling och lärande ses det som meriterande. Erfarenhet av att arbeta med digitala läromedel samt med pedagogisk dokumentation som verktyg ses även det som meriterande. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid följande kompetenser: engagemang, initiativtagande och serviceinriktad. Ditt barnfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela förskolan och företaget. Du samverkar med barn, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Du har en helhetssyn och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi erbjuder:
• En god introduktion
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag
• Pedagogiska måltider
• Arbetskläder
Intervjuer sker löpande under rekryteringsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
E-post: kristin.haglund@srfab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södra Roslagens Förskolor Aktiebolag
(org.nr 556489-0183), http://www.srfab.se
Vargmötesvägen 4 (visa karta
)
186 25 VALLENTUNA Arbetsplats
Södra Roslagens förskolor Jobbnummer
9973214