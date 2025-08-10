Engagerad och driven Barnskötare med Reggio fokus
2025-08-10
Vi söker en utbildad , nyfiken och driven barnskötare som vill vara med att utveckla vår förskola vidare mot våra mål. Vi vill att du har tidigare erfarenheter av arbete inom förskola och gärna av ett arbete som har gått i linje med Reggio Emilias filosofi. Ditt driv, engagemang och vilja ser vi som de viktigaste egenskaperna.
Snickarbarnens förskola i Värmdö/Mölnvik är en privat förskola vars pedagogik är baserad på Reggio Emilia filosofin. Vi bedriver även verksamhet i Värmdö/Charlottendal samt i Sollentuna kommun. Vår förskola i Mölnvik har plats för totalt 100 barn fördelade över 5 åldershomogena baser där varje bas har tillgång till tre pedagoger. Vi strävar efter att ha ett bra samarbete mellan våra olika baser. På så sätt kan vi också tillvarata pedagogernas olika kompetenser på bästa sätt. Vi har en stor härlig gård. Här ges barnen de bästa förutsättningarna för lek, experimenterande och utforskande. I direkt anslutning till gården har vi skogen.
Förskolan har ett eget kök där vår kock dagligen lagar all mat från grunden, baserad på ekologiska och närodlade råvaror.
Följande delar är betydande inom vårt arbete för Reggio Emilia-filosofin och vi vill därför att du har erfarenhet av dessa sedan tidigare:
• Ett processinriktat och projekterande arbetssätt.
• Inspirerande och utvecklande lärmiljöer som fungerar som den 3:dje pedagogen
• Pedagogisk dokumentation som synliggör barnets lärande.
• Det kompetenta barnet som utgångspunkt.
Du känner dig trygg i att arbeta utifrån ett utforskande arbetssätt. Tillsammans med förskollärare och övriga kollegor driver du förskolans projekt framåt. Du ser lärmiljön som föränderlig och arbetar med den utifrån den 3:dje pedagogen som grund. Du arbetar med pedagogisk dokumentation som verktyg och reflekterar tillsammans med barnen och övriga pedagoger. Du har ett tydligt barnfokus och ser det kompetenta barnet.
Tillsammans med andra pedagoger i teamet planerar du dagen utifrån barnets intresse, nyfikenhet och behov. Du följer en tydlig dagsstruktur men fångar samtidigt upp barnets intressen, tankar och funderingar och anpassar dagen efter dessa. Utöver basens pedagoger har vi även en anställd pedagogista som stöttar dig och dina kollegor i arbetet.
Tjänsten är en visstidsanställning med goda chanser till förlängning.
Vi finns på Instagram under namnet @snickarbarnenvarmdo. Gå gärna in där för att ta del av våra lärmiljöer, projekt och hur vi arbetar med pedagogisk dokumentation.
Vill du vara med och skapa den bästa förskolan för våra barn, då är du varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-09-09
E-post: barnskotare@snickarbarnen.se
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Mörtnäs Hagväg 15
139 36 VÄRMDÖ
Rektor
Tom Svärdh tomsvardh@snickarbarnen.se 0731588201
