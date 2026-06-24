Engagerad och drivande verksamhetsutvecklare
Kraftens Hus Sjuhärad / Organisationsutvecklarjobb / Borås Visa alla organisationsutvecklarjobb i Borås
2026-06-24
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Kraftens hus Sjuhärad söker verksamhetsutvecklare.
Kraftens hus Sjuhärad är en mötesplats för cancerberörda – för människor i alla åldrar som på olika sätt har drabbats av ett cancerbesked; som patient, närstående, familjemedlem, vän eller efterlevande. Mötesplatsen har funnits sedan 2018 och ligger i Träffpunkt Simonsland. Här erbjuds en öppen mötesplats, föreläsningar och olika aktiviteter som ger stöd, gemenskap och kunskap i en trygg miljö där alla är välkomna. Vi samverkar med olika aktörer inom civilsamhället och är ett komplement till hälso- och sjukvården. Kraftens hus vill bidra till att öka kunskapen i samhället om cancerberördas behov och hur dessa kan mötas genom att vara en samverkanspart på olika sätt i civilsamhället.
Kraftens hus Sjuhärad drivs som ideell förening. Föreningens arbete utgår från respekt för alla människors lika värde och den är religiöst och politiskt obunden. Kraftens hus finns i Göteborg, Stockholm, Gotland, Jämtland/Härjedalen, Kraftens hus Digitalt och Kraftens hus Skaraborg som ny förening kommer att starta upp sin verksamhet i höst.
Vi söker en engagerad kollega som vill vara med och vidareutveckla och kommunicera Kraftens hus verksamhet. Du kommer att vara en del av den dagliga verksamheten och arbeta både verksamhetsnära och strategiskt. Rollen innebär nära kontakt med cancerberörda, volontärer och samarbetspartners. Vi söker dig som vill bidra till att stödet och livskvaliteten förbättras för alla som är berörda av cancer samtidigt som du vill möta och stödja människor i vardagen.
Dina ansvarsområden är:
• Finnas på plats, hålla aktiviteter i verksamheten och möta cancerberörda i olika stadier av livet
• Delta aktivt i verksamhetens planering och utveckling. Vara delaktig i utvecklingsområdet att skapa externa mötesplatser, pop-up verksamhet runt om i Sjuhärad, så att fler får tillgång till stöd
• Leda samtalsgrupper
• Samverka med patient- och närståendeföreningar, hälso- och sjukvården samt med andra privata- och offentliga aktörer för att skapa nätverk även med syfte att nå en utökad finansiering
• Arbete med sociala medier och hemsida
• Delta i arbetet med, och sprida informationsmaterial
• Kommunicera och sprida Kraftens hus varumärke Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
• Vårdutbildning på högskole- eller universitetsnivå, eller annan likvärdig utbildning relevant för arbetet
• Erfarenhet av arbete inom cancervården
• Meriterande är utbildning i eller erfarenhet av att leda samtalsgrupper
• Egen erfarenhet som patient eller närstående är meriterande
• Goda datakunskaper, intresse av att arbeta med sociala medier. Arbete med hemsida, canva eller likande program är meriterande
• Goda kunskaper att uttrycka sig i tal och skrift, på svenskaDina personliga egenskaper
• God förmåga att bemöta människor i kris samt människor med olika bakgrund och behov, att göra bedömningar och hänvisa personer i behov av stöd och vård på olika sätt
• Empatisk förmåga
• Kreativ och nyfiken
• Drivande och tydlig men med stor förmåga till samarbete, en "teamspelare"
• Lösningsorienterad och strukturerad
Vi erbjuder ett meningsfullt, varierande och intressant arbete med stora möjligheter att vara med och utveckla verksamheten. Du kommer att delta i Kraftens hus nationella nätverk och samverka med andra Kraftens hus främst i Västra Götaland men även runt om i Sverige.
Verksamheten har sin mötesplats i Borås, men uppdraget omfattar hela Sjuhärad. Vi arbetar för att stöd ska kunna erbjudas genom externa mötesplatser, pop-up-verksamhet, och aktiviteter i olika kommuner, med ambitionen att på sikt etablera långsiktiga mötesplatser på flera orter i regionen.
På Kraftens hus vet vi att människor bär på olika erfarenheter, identiteter och perspektiv. Vi tror att mångfald gör vår verksamhet starkare.
B- körkort och tillgång till egen bil är ett krav.
Anställning: Tillsvidareanställning, med anställningsgrad 75 % eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är förlagd i huvudsak dagtid men vissa kvällar ingår och helgarbete kan förekomma för specifika aktiviteter och event. Anställningen är enligt kollektivavtal med tjänstepension och friskvårdsbidrag.
Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 26-08-15
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Verkar det här intressant? Hör gärna av dig till:
• Margareta Wass verksamhetsledare Kraftens hus Sjuhärad, tel nr 070-006 70 00
• Ann Törnell, föreningsordförande Kraftens hus Sjuhärad, tel nr 073-727-66 71
Skicka ansökningshandlingar till margareta.wass@kraftenshus.se
. Sista ansökningsdag 2026-08-15
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15
E-post: margareta.wass@kraftenshus.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kraftens Hus Sjuhärad
Viskastrandsgatan 5 (visa karta
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506 30 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kraftens Hus Sjuhärad Jobbnummer
9976030