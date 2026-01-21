Engagerad Miljökonsult inom Förorenade Områden
DeKa Enviro AB Stockholm / Hälsoskyddsjobb / Lund Visa alla hälsoskyddsjobb i Lund
2026-01-21
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DeKa Enviro AB Stockholm i Lund
, Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
DeKa Enviro söker en engagerad och kunnig miljökonsult för att stärka vårt team och möta den ökande efterfrågan på våra tjänster. Om du brinner för att göra en verklig skillnad inom miljösektorn och vill arbeta med projekt som sträcker sig över flera branscher, då är detta rätt möjlighet för dig. Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
I rollen som miljökonsult hos oss kommer du att specialisera dig på att hantera komplexa miljöfrågor kopplade till förorenad mark. Du blir en viktig del av projektteamet och kommer att delta i möten med samarbetspartners, tillsynsmyndigheter och underleverantörer. Vi har ett nära samarbete med andra företag inom närliggande branscher, vilket ger oss möjlighet att genomföra både stora och små projekt som spänner över olika kompetensområden. Våra kunder finns inom både privata och offentliga sektorer, vilket ger dig en varierad och stimulerande arbetsmiljö.
Hos oss får du möjlighet att engagera dig i alla faser av våra projekt - från initiala bakgrundsundersökningar och fältprovtagningar till avancerade utredningar och rapportering. Typiska uppdrag inkluderar miljötekniska undersökningar, MIFO-utredningar, miljökontroller i samband med saneringsåtgärder, provtagningar i grundvatten, Environmental Due Diligence (EDD), statusrapporter med mera.
Vi erbjuder en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utveckla din kompetens och göra en verklig skillnad inom miljösektorn. Om du är redo att anta utmaningen och bli en nyckelperson i att forma en hållbar framtid, då är DeKa Enviro rätt arbetsplats för dig.
Om dig
Vi söker dig som har kunskaper inom miljöarbete och en universitetsutbildning inom miljövetenskap eller geovetenskap. Du har läst miljörätt och någon kurs i geologi och/eller förorenade områden. Du bör ha minst ett års erfarenhet av kvalificerat arbete inom miljösektorn, gärna som konsult. Din erfarenhet av utredningsarbete och specialkunskaper inom områden som riskbedömningar eller hantering av olika föroreningar i mark, grundvatten, sediment eller byggnader kommer att vara värdefull. Erfarenhet av fältarbete är ett krav, liksom innehav av B-körkort.
Du trivs med att arbeta självständigt men har också en utpräglad förmåga att samarbeta och skapa goda relationer med både kollegor och kunder. Ditt engagemang för att engagera och inspirera dina kollegor är något vi värderar högt. Med en stark serviceanda och en övertygelse om att du kan göra en verklig skillnad för våra kunder och miljön, kommer du att passa perfekt i vårt team. Du är även skicklig på att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
Vi erbjuder
Kompetensutveckling i en engagerande företagskultur: På DeKa Enviro ser vi varje medarbetare som vår viktigaste tillgång. Hos oss får du inte bara möjlighet att utveckla dina professionella färdigheter, utan också att bli en central del av en arbetsgemenskap där varje individ spelar en avgörande roll. Vi värdesätter en positiv arbetsmiljö där trivsel och professionell tillväxt går hand i hand.
Hållbara uppdrag för nuvarande och framtida generationer: Vi är fast beslutna att vara ledande inom hållbarhet och strävar efter att leverera innovativa och långsiktiga lösningar. Vår platta organisation ger alla medarbetare möjlighet att påverka och delta aktivt i företagets utveckling.
Mångfald som drivkraft för tillväxt: Vi ser mångfald som en nyckel till framgång och uppskattar olikheter som en styrka. På DeKa Enviro lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och strävar efter att skapa en inkluderande arbetsmiljö där du kan växa och utvecklas.
Balans mellan arbete och fritid: Vi värdesätter en hälsosam arbetsmiljö och erbjuder flexibilitet för att säkerställa att både våra kunder och medarbetare är nöjda. Våra konsulter har möjlighet att planera sitt arbete för att skapa balans mellan professionella och personliga åtaganden.
Vårt kontor finns nära centralen i Lund och vi har moderna kontorslokaler.
Vi ser fram emot din ansökan!
Rekryteringen sker löpande.
Observera: Vi har redan valt våra rekryterings kanaler och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryterings sajter eller liknande.
Vår övertygelse är att engagerade och involverade kollegor alltid levererar bäst service och kvalitet, i tid och enligt budget till våra kunder. Vi är ett nytänkande miljökonsultbolag med framåtanda baserat på stor erfarenhet och kompetens.
Vi arbetar med projekt inom såväl den privata som offentliga marknaden och arbetar med olika bolag från många olika branscher!
Vi fokuserar på det som vi brinner för allra mest; Att erbjuda projektanpassade, smarta och långsiktigt hållbara miljölösningar - för kunden och miljön samtidigt som vi lär oss och utvecklas tillsammans!
Vi har kontor i Lund, Göteborg och Stockholm
Företaget är miljö- och kvalitetscertifierat samt anslutet till kollektivavtal.
Läs mer om oss på www.dekaenviro.se
Välkommen med din ansökan idagKvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare DeKa Enviro AB
(org.nr 559169-4368), http://https://www.dekaenviro.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
DeKa Enviro AB Stockholm Kontakt
Birgitta Delblanc 0709988904 Jobbnummer
9695835