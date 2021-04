Engagerad målare - Bromma Måleri AB - Målarjobb i Stockholm

Bromma Måleri AB / Målarjobb / Stockholm2021-04-13Bromma Måleri AB söker engagerad målareVi söker dig som är utbildad och erfaren målare eller har ett gesällbrev som styrker dina kunskaper. Det är också av vikt att du behärskar svenska eller engelska i tal och skrift.Då vi arbetar på olika typer av projekt så ser vi det viktigt att du kan läsa rumsbeskrivningar, och olika typer av ritningar samt även klarar att föra dialog med andra yrkesgrupper samt våra kunder.Meriterande är tilläggsutbildningar så som t ex: utbildning för att hantera olika typer av personliftar, internutbildningar hos företag så som t ex Skanska, NCC, Energibolag, Banker, myndigheter osv.För oss är referenser viktiga, så i din ansökan lista tidigare arbetsgivare.Vi erbjuder ett flexibelt arbete där du ena dagen kan arbeta i ett stort projekt tillsammans med flera kollegor för att en annan vecka arbeta själv på ett serviceärende.Är det här du?Bosatt i Stor Stockholm, eller kan tänka sig flytta bosätta sig här- Vågar ta egna initiativ med företaget och ekonomi i fokus- Inga anmärkningar i belastningsregistret- Ej krav, men meriterande - egenskaper eller erfarenhet för att arbetsleda mindre team- Ej krav, men meriterande - B-körkort önskvärt men ej kravOBS! Ansökan skickas skriftligen till kontakt@brommamaleri.se ej via telefon!Om Bromma Måleri ABBromma Måleri AB har funnit sedan 1991 och har genom åren tryggt växt. I dag är vi ett team om ca: 15 målare som arbetar nära en underentreprenör med 10 talet anställda.Vi har 3 administrativa funktioner som stöttar i projekten. Vi är flexibla för att möta våra kunders önskemål så hos oss kommer du ha möjligheten att vara på många olika projekt.Bromma Måleri har kollektivavtalVi erbjuder heltidsanställningLön inom avtalsramarnaProvanställning för ömsesidig utvärdering#jobbjustnu2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bromma Måleri ABDomnarvsgatan 31 BV16353 Spånga5688144