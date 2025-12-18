Engagerad ledare till orienteringsverksamhet i Malmö

Hemmaplans Sociala §idrottsfören / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Malmö
2025-12-18


Projektanställning på halvtid (50 %) - 1 februari 2026 till 31december 2027
Vill du göra skillnad i ditt närområde genom idrott och rörelse? Är du engagerad, nyfiken och tycker om att arbeta med människor? Lyckas du engagera barn och deras föräldrar? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
HSIF Lorensborg (Hemmaplan) söker en idrottsintresserad ledare som vill vara med och sprida intresset för orientering på lokalnivå, med särskilt fokus på Rosengård, Holma, Kroksbäck och Bellevuegården
Tjänsten genomförs i samarbete med Svenska Orienteringsförbundet, Skånes Orienteringsförbund (distriktsförbundet) samt Malmö Orienterings Klubb.

Om tjänsten
Tjänsten är en projektanställning på halvtid (50 %) med start 1 februari 2026 och pågår till och med 31 december 2027. Uppdraget handlar om att bygga relationer, skapa engagemang och utveckla orienteringsverksamhet, med inriktning mot barn, i samverkan med lokala aktörer, föreningar och förbund.

Dina arbetsuppgifter
Bygga upp och utveckla en orienteringsverksamhet med återkommande träningar för medlemmar i området

Rekrytera deltagare till verksamheten

Rekrytera och stödja ledare till träningsgruppen

Dokumentera och rapportera statistik, metod, lärdomar och erfarenheter från verksamheten

Samverka med RF-SISU, andra specialidrottsförbund, föreningar, skolor, kommuner och andra lokala aktörer

På begäran berätta om och dela erfarenheter från arbetet för Svensk Orientering

Vi söker dig som
Är idrottsintresserad och tycker om att leda och inspirera andra

Är social och gillar att träffa nya människor

Har ett lokalt nätverk eller god kännedom om Rosengård, Holma och/eller Kroksbäck

Är inspirerande och har förmåga att sälja in aktiviteter

Är nyfiken, villig att lära dig nytt och öppen för utveckling

Är engagerad, självgående och trivs med att arbeta i olika miljöer

Har god samarbetsförmåga och ett inkluderande förhållningssätt

Det viktigaste är ditt engagemang och din vilja att sprida intresset för orientering.

Vi erbjuder
En projektanställning hos HSIF Lorensborg (Hemmaplan) till och med 31 december 2027

Lön efter kompetens

Ett meningsfullt arbete där du gör konkret skillnad på lokal nivå

Stöd och samverkan med Svenska Orienteringsförbundet, Skånes Orienteringsförbund och Malmö Orienterings Klubb

Introduktion, handledning och möjlighet till utbildning inom orientering och ledarskap

Flexibla arbetstider anpassade efter verksamhetens behov

Så ansöker du
Ansökan med CV och kort personligt brev skickas till:
sverkerolsson4@gmail.com och hannahhemmaplan@gmail.com
Sista dag att ansöka är 15 januari 2026.
Urval kan komma att ske löpande.
Mycket välkommen att bli en del av vår nverksamhet!

Arbetsgivare
Hemmaplans Sociala §idrottsfören
Ynglingagatan 21 (visa karta)
217 74  MALMÖ

Kontakt
Områdesutvecklare
Hannah Aurell-Hansson
hannahhemmaplan@gmail.com

Jobbnummer
9653978

