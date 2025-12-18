Engagerad ledare till orienteringsverksamhet i Malmö
2025-12-18
Projektanställning på halvtid (50 %) - 1 februari 2026 till 31december 2027
Vill du göra skillnad i ditt närområde genom idrott och rörelse? Är du engagerad, nyfiken och tycker om att arbeta med människor? Lyckas du engagera barn och deras föräldrar? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig!
HSIF Lorensborg (Hemmaplan) söker en idrottsintresserad ledare som vill vara med och sprida intresset för orientering på lokalnivå, med särskilt fokus på Rosengård, Holma, Kroksbäck och Bellevuegården
Tjänsten genomförs i samarbete med Svenska Orienteringsförbundet, Skånes Orienteringsförbund (distriktsförbundet) samt Malmö Orienterings Klubb.Publiceringsdatum2025-12-18Om tjänsten
Tjänsten är en projektanställning på halvtid (50 %) med start 1 februari 2026 och pågår till och med 31 december 2027. Uppdraget handlar om att bygga relationer, skapa engagemang och utveckla orienteringsverksamhet, med inriktning mot barn, i samverkan med lokala aktörer, föreningar och förbund.Dina arbetsuppgifter
Bygga upp och utveckla en orienteringsverksamhet med återkommande träningar för medlemmar i området
Rekrytera deltagare till verksamheten
Rekrytera och stödja ledare till träningsgruppen
Dokumentera och rapportera statistik, metod, lärdomar och erfarenheter från verksamheten
Samverka med RF-SISU, andra specialidrottsförbund, föreningar, skolor, kommuner och andra lokala aktörer
På begäran berätta om och dela erfarenheter från arbetet för Svensk Orientering
Vi söker dig som
Är idrottsintresserad och tycker om att leda och inspirera andra
Är social och gillar att träffa nya människor
Har ett lokalt nätverk eller god kännedom om Rosengård, Holma och/eller Kroksbäck
Är inspirerande och har förmåga att sälja in aktiviteter
Är nyfiken, villig att lära dig nytt och öppen för utveckling
Är engagerad, självgående och trivs med att arbeta i olika miljöer
Har god samarbetsförmåga och ett inkluderande förhållningssätt
Det viktigaste är ditt engagemang och din vilja att sprida intresset för orientering.
Vi erbjuder
En projektanställning hos HSIF Lorensborg (Hemmaplan) till och med 31 december 2027
Lön efter kompetens
Ett meningsfullt arbete där du gör konkret skillnad på lokal nivå
Stöd och samverkan med Svenska Orienteringsförbundet, Skånes Orienteringsförbund och Malmö Orienterings Klubb
Introduktion, handledning och möjlighet till utbildning inom orientering och ledarskap
Flexibla arbetstider anpassade efter verksamhetens behovSå ansöker du
Ansökan med CV och kort personligt brev skickas till: sverkerolsson4@gmail.com
och hannahhemmaplan@gmail.com
Sista dag att ansöka är 15 januari 2026.
Urval kan komma att ske löpande.
Mycket välkommen att bli en del av vår nverksamhet!
