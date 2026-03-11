Engagerad lärare i trä- och metallslöjd samt teknik
2026-03-11
Vill du inspirera elever att utforska, skapa och utveckla sina praktiska och tekniska färdigheter i enlighet med läroplanens mål om kreativitet, problemlösning och förståelse för teknik och material? Hos oss får du möjlighet att undervisa i ett ämnesövergripande sammanhang där engagemang, tradition och kreativitet genomsyrar allt vi gör. Vi söker nu en lärare i trä- och metallslöjd samt teknik till ett vikariat under läsåret 2026/2027.Publiceringsdatum2026-03-11Om företaget
Ebba Petterssons Privatskola är en skola som bedrivs som icke vinstdrivande stiftelse. Vi är en F-9-skola med cirka 650 elever och har en lång historia som en av Göteborgs äldsta grundskolor.
Sedan början av 2000-talet ligger skolan i Järnbrott och präglas av en kultur där våra traditioner och värdeord genomsyrar verksamheten: trygghet, stolthet, engagemang, utveckling och glädje. Hos oss arbetar vi tillsammans för att skapa en stimulerande och trygg lärmiljö där elevernas nyfikenhet och kreativitet får ta platsannons Om tjänsten
Tjänsten innebär undervisning i trä- och metallslöjd samt teknik för elever i årskurs 4-9. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen och samarbetar nära med kollegor i arbetslag och ämnesgrupper.
Vi söker dig som vill bidra till en undervisning som stimulerar elevernas skapande, problemlösning och praktiska färdigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad lärare i slöjd (trä- och metall) och gärna även i teknik
har erfarenhet av undervisning i årskurs 4-9
skapar struktur, trygghet och studiero i klassrummet
samarbetar väl med kollegor och bidrar till skolans utveckling
är flexibel, engagerad och lösningsorienterad
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsmiljö med engagerade kollegor
En arbetsplats där alla elever och deras individuella behov står i fokus
En möjlighet att påverka och göra skillnad i elevers liv och utbildning
Anställningsform
Vikariat under läsåret 2026/2027.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med CV och personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
E-post: rekrytering@ebbapettersson.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare i trä- och metallslöjd". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ebba Petterssons Privatskolas Stift
Radiovägen 25 (visa karta
)
421 47 VÄSTRA FRÖLUNDA Kontakt
skolchef/rektor
Ulrika Kragner ulrika.kragner@ebbapettersson.se 031894501 Jobbnummer
9791879