Engagerad lärare i matematik sökes till högstadiet
Mullsjö kommun, Trollehöjds skolområde / Grundskollärarjobb / Mullsjö Visa alla grundskollärarjobb i Mullsjö
2026-01-12
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mullsjö kommun, Trollehöjds skolområde i Mullsjö
Mullsjö kommun är liten till ytan men rymmer stor livskvalitet. Här finns ett aktivt friluftsliv med fiskerika sjöar, natursköna vyer och miltals av vandrings- och cykelleder. Unika bruksmiljöer, kyrkor, konst och teater skapar tillsammans med ett aktivt närings- och föreningsliv en levande och växande kommun. I Mullsjö kommun arbetar vi nära varandra för att lyckas utifrån tre målområden Trygghet, Tillsammans och Tillväxt.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som lärare hos oss undervisar du i matematik i årskurs 7-9 på Trollehöjdsskolan. Beroende på din kompetens kan även andra ämnen ingå i tjänsten.
Du blir en del av ett engagerat arbetslag där samarbete, kollegialt lärande och gemensamt ansvar för elevernas utveckling är centralt. Hos oss finns goda möjligheter att påverka undervisningen och bidra till skolans utvecklingsarbete, med fokus på inkluderande, strukturerade och motiverande lektioner.
Vi är en skola i en mindre kommun där vi satsar medvetet på undervisningskvalitet och pedagogisk utveckling. Vi arbetar aktivt med Lektionsdesign och kombinerar tydlig struktur med elevaktiva arbetssätt. Undervisningen sker i ljusa, moderna lokaler där digitala verktyg är en naturlig del av lärandet.
För dig som är legitimerad och särskilt yrkesskicklig finns möjlighet till uppdrag som förstelärare, där du tillsammans med skolledningen driver pedagogisk utveckling utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har erfarenhet av arbete som lärare eller pedagog
* Har god förmåga att skapa struktur, tydlighet och goda relationer med elever
* Arbetar professionellt, lösningsfokuserat och med elevens lärande i centrum
* Trivs med samarbete och bidrar till ett positivt arbetsklimat
Vi välkomnar även dig som:
* har påbörjad lärarutbildning
* har annan relevant högskoleutbildning
* har erfarenhet av undervisning i matematik och/eller närliggande ämnen (NO, teknik, svenska)
Meriterande:
* Lärarlegitimation är meriterande men inget krav
* Mentorskapserfarenhet
* Erfarenhet av Lektionsdesign eller liknande pedagogiska arbetssätt
* Dokumenterad god undervisningsskicklighet
* Vara särskilt yrkesskicklig
Särskild yrkesskicklighet innebär djup ämneskunskap, didaktisk kompetens och förmåga att bedriva undervisning som vilar på forskning och beprövad erfarenhet. Arbetet präglas av reflektion, anpassning efter elevers behov, kollegial samverkan samt ett helhetsperspektiv i skolans kvalitetsarbete.
För uppdrag som förstelärare krävs:
* Lärarlegitimation i matematik för åk 7-9
* Minst fem års yrkeserfarenhet
* Dokumenterat goda undervisningsresultat och vana av att leda kollegial utveckling
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg i din roll, kommunikativ och engagerad i elevernas utveckling.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag vänta därför inte med din ansökan.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Alla kandidater som kallas till intervju ska vid intervjutillfället styrka sin identitet genom att uppvisa identitetshandling (pass eller nationellt ID-kort utfärdat av Polismyndigheten).
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. I samband med intervju behöver du även styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med identitetshandling. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292239". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mullsjö kommun
(org.nr 212000-1603) Arbetsplats
Mullsjö kommun, Trollehöjds skolområde Kontakt
Rektor
Carola Granath Bergh carola.granath-bergh@mullsjo.se 0392-145 01 Jobbnummer
9679420