Engagerad kvinnlig kontaktperson sökes
Svalövs kommun, IFO / Servicepersonaljobb / Svalöv Visa alla servicepersonaljobb i Svalöv
2026-07-02
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Svalövs kommun – med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg – erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Individ- och familjeomsorgen arbetar för att ge stöd och hjälp till barn, unga, vuxna och familjer i utsatta situationer. Vårt uppdrag är att skapa trygghet, främja goda levnadsförhållanden och stärka individens självständighet – alltid med människan i centrum.
Individ- och familjeomsorgen i Svalövs kommun vill att människor ska få möjlighet och förutsättningar att frigöra och stärka sina förmågor att leva ett självständigt liv. Vi söker dig som är kvinna 25 år eller äldre och har tid och engagemang för uppdrag som kontaktperson. Som uppdragstagare har du tystnadsplikt.
Vill du vara med och skapa mening för medborgare i Svalövs kommun?
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-02Arbetsuppgifter
Du förväntas som kontaktperson vara en medmänniska som ska främja sociala kontakter och motverka ensamhet. Uppdraget innebär att individen ska få ökat socialt stöd och strategier i att stärka sin självständighet samt att få möjlighet att delta i sociala och meningsfulla aktiviteter.
Som kontaktperson erhåller du en arvodesdel och en omkostnadsdel. Anställningen är ett uppdragsanställning som följer det uppdrag du har.Kvalifikationer
Innan du gör din intresseanmälan bör du ha tänkt igenom om du har en trygg och stabil livs- och arbetssituation. Det är viktigt att du har en ordnad tillvaro och det utrymme som behövs för att kunna stödja någon annan under en längre tid, minst ett år. Som uppdragstagare är det viktigt med en god social förmåga, att kunna ta initiativ till olika aktiviteter och samtidigt vara lyhörd för behov och önskemål. Du ska ha humor, energi och kunna starta konversationer på ett obehindrat sätt.
Efter din intresseanmälan genomförs en utredning där inhämtande av tex socialregister, kronofogderegister och polisregister görs.
Du innehar B körkort och bil.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
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Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335453-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svalövs Kommun
(org.nr 212000-0993)
Herrevadsgatan 11 B (visa karta
)
268 80 SVALÖV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svalövs kommun, IFO Kontakt
Områdeschef
Marie Brynbo marie.brynbo@svalov.se 0418475054 Jobbnummer
9990360