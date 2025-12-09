Engagerad kvalitetscontroller sökes till Humana
Humana AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-12-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker just nu två drivna och strukturerade kvalitetscontroller till vårt engagerade kvalitetsteam. Hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa att vi uppfyller och kontinuerligt utvecklar hög standard på den vård, omsorg, stöd och service som vi erbjuder på Humana.Publiceringsdatum2025-12-09Om företaget
Kvalitet- och complianceavdelningen i affärsområde individ och familj och äldreomsorg vill jobba tillsammans med dig som drivs av utveckling och förbättringsarbete. Du kommer att ingå i ett team av sakkunniga inom kvalitet och arbetar nära andra funktioner bland annat MAS, MAR, SAS och systemförvaltare inom kvalitetsområdet.
Vårt uppdrag är att säkerställa förutsättningar för bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde. Vårt mål är att vara ett adekvat stöd för lagefterlevnad, avtalsföljsamhet och systematiskt kvalitetsarbete.Om tjänsten
Du arbetar nära divisionsledning för att kommunicera, implementera, följa upp och analysera processer och resultat. Det innebär bland annat att du:
driver arbetet med att implementera riktlinjer och rutiner baserade på lagkrav och interna mål
sammanställer, analyserar och presenterar kvalitetsdata exempelvis avvikelser, effekt av åtgärder, resultat av intressentundersökningar och egenkontroller för att identifiera förbättringsområden
fungerar som expertstöd till verksamheter i frågor som rör kvalitet och lagstiftning
förbereda och delta i interna och externa revisioner
Tjänstens placeringsort är flexibelt.
Kvalifikationer och utbildningskrav:
Högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng med inriktning mot samhälls-, vård-, omsorg- eller beteendevetenskap.
Erfarenhetskrav
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Erfarenheter av projektledning inom kvalitetsområdet
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av projektledning eller samordnande funktion, och om du har haft ett utökat ansvar inom kvalitetsarbetet.
Erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i verksamhet som regleras av SOSFS 2011:9.
Systemspecifika kunskaper inom Stratsys är en styrka.
Kunskapskrav
Goda kunskaper inom relevanta lagrum, specifikt journaldokumentation
Behärskar svenska och engelska i både tal och skrift
God datorvana
Personliga kompetenser och egenskaper
Du drivs av ett tydligt lösningsfokus samtidigt som du är strukturerad, affärsmässig och kommunikativ.
I din roll är det viktigt med ett individfokus och att du är en bärare av vår värdegrund glädje, engagemang och ansvar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Jenny Bengtsson, jenny.bengtsson@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Jessica Eriksson jessica.eriksson@humana.se Jobbnummer
9636344