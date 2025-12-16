Engagerad kurator till Skärholmens ungdomsmottagning
2025-12-16
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss
Som en del av socialtjänsten arbetar vi med främjande och förebyggande verksamhet som fokuserar på tidiga insatser för barn, unga, föräldrar och vuxna i riskzon.
Här ingår Förebyggande enheten samt Fritid och parklek och tillsammans skapar vi trygga miljöer och stärker Skärholmens invånare.
Förebyggande enheten rymmer skolsociala team, kuratorer på ungdomsmottagningen, föräldrarådgivning, fältassistenter och brottsförebyggande arbete. Verksamheten leds nära och engagerat av enhetschef och gruppledare. Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi formar nya arbetssätt för att möta både den nya socialtjänstlagen och stadsdelens behov. Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av detta.
Läs mer om Skärholmens sociala arbete
Vi utvecklar våra utåtriktade arbetssätt och ökar vår mobilitet och tillgänglighet enligt den nya socialtjänstlagens intentioner. För att möta medborgarnas behov och stärka omställningen till första linjens socialtjänst utökar Ungdomsmottagningen med en kuratorstjänst.
Skärholmens Ungdomsmottagning främjar ungas fysiska, psykiska och sexuella hälsa och vänder sig till 12-23-åringar. Här arbetar barnmorskor, kuratorer och läkare i ett gemensamt samarbete mellan Region Stockholm och Skärholmens stadsdelsnämnd. Enhetschefen för förebyggande och främjande enheten ansvarar för kuratorsverksamheten.
Mottagningen tar emot ungdomar från hela Stockholms län, nästan hälften av besökarna kommer från Skärholmen. För att nå fler unga arbetar kuratorer och barnmorskor aktivt och systematiskt med utåtriktade insatser.
Vi erbjuder
Ett utvecklande uppdrag där du gör verklig skillnad för barn och unga. Du arbetar med tidiga insatser i ett område där chefer och kollegor har starkt engagemang och god kännedom om stadsdelen på en enhet som är i ständig utveckling.
Som en av Sveriges största arbetsgivare värnar Stockholms stad om din livskvalitet och utveckling. Du får bra flextidsvillkor, semesterväxling, friskvårdsersättning och en förmånlig tjänstepension. Gym och simhall finns nära arbetsplatsen, och årskort till stadens simhallar erbjuds till ett mycket förmånligt pris.
Din roll
Som kurator har du främst rådgivande och stödjande samtal, både enskilt och ibland med familjer eller par. Du har en central roll under våra drop-in-tider där du fångar upp ungdomar som behöver samtal. Arbetet omfattar också utåtriktade insatser, exempelvis klassbesök, skolbesök och samverkan med olika aktörer i kommunen.
Du blir även en del av enhetens kollegium med skolsocionomer, föräldrarådgivare, fältassistenter och sociala insatsgrupper.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med stort engagemang och erfarenhet av att främja barns och ungas hälsa.
Vi vill att du har:
socionomexamen eller motsvarande utbildning
erfarenhet av arbete med ungdomar, gärna i utsatta områden
erfarenhet av att arbeta behandlande inom socialtjänsten
Meriterande utbildningar för tjänsten:
sexologi 1
grundläggande psykoterapiutbildning
utbildningar kopplat till våld, våldsprevention och trauma
utbildningar kopplat till minoriteters rättigheter och antidiskriminering
Vi söker dig med starkt engagemang för barn och ungas jämlika hälsa. Du kan arbeta självständigt och strukturerat men också prestigelöst i nära tvärprofessionellt samarbete för den unges bästa. Du ser olikheter i teamet som en styrka. Du skapar trygghet, arbetar självständigt och strukturerat och trivs i nära tvärprofessionellt samarbete.
Vi lägger stor vikt vid att din personliga lämplighet, att du är trygg, stabil och professionell i mötet med barn och unga och att du med din kompetens kan skapa förutsättningarna för mer jämlika livschanser för fler barn och unga.
Din ansökan
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Tjänsten innefattar registerkontroll och sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.
Välkommen med din ansökan!
