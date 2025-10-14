Engagerad kock till Sodexos kund i Landskrona
Sodexo AB / Kockjobb / Landskrona Visa alla kockjobb i Landskrona
2025-10-14
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sodexo AB i Landskrona
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
, Lomma
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av något större?
Om du vill jobba tillsammans med människor med olika bakgrunder, Om du har stora ambitioner, inte är rädd för utmaningar och vill växa samtidigt som du bidrar till vår utveckling och tillväxt. Då är du välkommen till Sodexo!Som kock på Sodexo är du en lagspelare och matsvinnsbekämpare. Din passion för mat kommer att leda till en positiv matupplevelse för kund och besökare. Med stolthet tillagar och serverar vi varierad mat av högsta kvalitet med stort fokus på hållbarhet. Hos oss får du chansen att göra en positiv inverkan, samtidigt som du får möjlighet att avancera din karriär tillsammans med en global ledare inom service!
Vi söker nu en engagerad kock till en av våra kunder i Landskrona. Här får du möjlighet att arbeta i en dynamisk och inspirerande miljö där ingen dag är den andra lik. Stora möjligheter att vara med och påverka vår leverans och vi vill att du ska vara med och göra deras matupplevelse till något extra!
Vad du kommer att jobba med:
Som kock hos oss får du ett varierande och ansvarsfullt arbete där din kreativitet och ditt öga för kvalitet verkligen kommer till sin rätt. Dina uppgifter inkluderar:
• Beredning, smaksättning och tillagning av sallader, soppor, fisk, kött, grönsaker, desserter och annan mat
• Planera och prissätta menyobjekt, beställa tillbehör och föra register
• Meny- och inköpsplanering tillsammans med dina kollegor
• Övervaka hygienrutiner för att säkerställa att vi följer standarder och föreskrifter
• Bidra till en hållbar matupplevelse genom att minimera matsvinn och främja växtbaserade alternativ.
• Skapa och servera mat av högsta kvalitet som våra gäster kommer att älska.
Vi söker dig som:
• Är en utbildad kock med erfarenhet av yrket.
• Har ett stort intresse för matlagning och trivs med att vara kreativ i köket.
• Är en självgående och ansvarstagande person som gillar att samarbeta i team.
• Delar våra värderingar: laganda, serviceanda och utveckling.
Vad vi erbjuder
Att arbeta med Sodexo är mer än ett jobb; det är en chans att vara en del av något större. Du kommer att tillhöra ett företag och ett team som värdesätter dig för dig; du kommer att agera målmedvetet och påverka genom dina vardagliga handlingar; och du kommer att kunna utvecklas på ditt eget sätt. Dessutom erbjuder vi:
• Hos oss lär du dig laga växtbaserat och svinnsmart
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid
Om tjänsten
Arbete är förlagt till dagtid på vardagar.
Frågor om tjänsten och rekryteringsprocessen besvaras av Mattias Wiklund, mattias.wiklund@sodexo.com
. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Din ansökan vill vi ha senast 2/11-2025.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Redo att vara en del av något större? Ansök idag!
Sodexokoncernen
Sodexo grundades av Pierre Bellon i Marseille 1966 och är världsledande inom hållbar mat och erbjudanden inom lärande, arbete, hälsa och nöje. Sodexokoncernen är unik genom sitt oberoende och grundarfamiljens delägande, sin hållbara affärsmodell och serviceutbudet med måltidstjänster och FM-tjänster. Dessa erbjudanden möter alla utmaningar i vardagen med ett dubbelt mål: att förbättra livskvaliteten för våra medarbetare och dem vi erbjuder våra tjänster, och att bidra till ekonomiska, sociala och miljömässiga framsteg i de samhällen där vi är verksamma. För oss går tillväxt och socialt engagemang hand i hand. På Sodexo är vårt syfte att skapa en bättre vardag, för ett bättre liv för alla. Ersättning
Enligt avtal, kollektivavtal finns Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sodexo AB
(org.nr 556528-2984), http://www.sodexo.se Jobbnummer
9556995