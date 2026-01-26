Engagerad kock till Måltidsenheten
2026-01-26
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Inom Måltidsenheten planerar, tillagar, levererar och serverar vi måltider till skolor, förskolor samt matlådor till hemtjänst.
Varje dag tillagas ca 4500 portioner. Måltidsenhetens personal är fördelad i tio kök varav ett tillagningskök med leverans, sex tillagningskök och tre mottagningskök. Vi söker nu en engagerad kock som vill vara med och utveckla våra menyer, skapa hållbara och näringsriktiga måltider, och inspirera våra matgäster varje dag. Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som kock kommer du att laga goda, näringsriktiga och individanpassade måltider. I din roll ser du helheten i verksamheten, och en del av din tid lägger du på att omvärldsbevaka trender, uppdateringar och nya rön inom offentliga måltider samt inom privat sektor. Tillsammans med dina kollegor ser du till att alla gäster, även de med allergier och specialkost får den mat som de behöver, men också överträffar deras förväntningar. Du värnar om miljön och arbetar gärna med ekologiska produkter. Du kommer på ett vänligt och professionellt sätt bemöta våra gäster, anhöriga och övriga kollegor med en god service.
Vi söker dig med
- Treårig restaurang- och storköksutbildning på gymnasienivå eller motsvarande.
- Tidigare erfarenhet av att arbeta som kock.
- God samarbetsförmåga.
Som person är du lyhörd, flexibel och samarbetsinriktad och vill ge bästa service och kvalitet till våra gäster.
Har du precis gått ut restaurangskolan? Eller kanske skolat om dig och är nyfiken på offentlig måltid kan detta vara ett bra tillfälle att söka.
Det är meriterande om du har arbetat i restaurangkök och har erfarenhet av offentlig sektor.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 6 februari 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. I vissa rekryteringar kan det även bli aktuellt med arbetspsykologiska tester, beroende på rollens karaktär och behov.
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter att skapa en skola som är tillgänglig för alla och främjar livslångt lärande med kunskap och studiero i fokus. Vi prioriterar hög kvalitet, likvärdighet och individualiserad utveckling från förskola till gymnasium, och vi arbetar aktivt för att koppla utbildningen till arbetslivets behov. Vårt mål är att ge alla elever de bästa förutsättningarna för en framgångsrik framtid med ökad trygghet och stärkt psykisk hälsa.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
