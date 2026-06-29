Engagerad insatshandläggare sökes
Lidingö Kommun / Socialsekreterarjobb / Lidingö Visa alla socialsekreterarjobb i Lidingö
2026-06-29
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Insatsteamet tillhör omsorgs- och socialförvaltningen, som är en av våra sex förvaltningar i Lidingö stad. Här arbetar cirka 800 engagerade medarbetare med att stötta Lidingöbor genom livets alla skeden. Vi finns till för att skapa trygghet och möjligheter – oavsett om det gäller äldreomsorg, socialpsykiatri, stöd till personer med funktionsnedsättning eller individ- och familjeomsorg. Med erfarenhet, samarbete och nyfikenhet möter vi varje individ utifrån deras behov och skapar trygghet och möjligheter, både idag och för framtiden.
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-29Arbetsuppgifter
Som insatshandläggare följer du upp de insatser som beviljats av utredande socialsekreterare till barn och unga, 0-20 år. Det är både öppenvårdsinsatser samt placeringar i form av HVB, stödboende, SiS och samplaceringar med LSS. Du följer ärendet, säkerställer att beviljad insats ger resultat och arbetar aktivt för att öka skyddsfaktorer. Vi strävar emot att jobba enligt förhållningssättet Signs of safety.
Du kommer även göra förhandsbedömningar som avser de barn vars ärende du handlägger men vid större oro lämnas utredning till utredare samtidigt som du fortsätter följa insatsen. På enheten sker ett arbete att se över samtliga rutiner och anpassa dem efter den nya organisationen. Här ser vi fram emot att ta del av dina erfarenheter och få dina synpunkter i olika frågor. Vi formaliserar samarbetet med polisen genom BoB-rådet, samarbetet med fält- och preventionsenheten för en ökad gemensam lägesbild över Lidingö samt vidareutvecklar samarbetet med vuxen för de ungdomar som kommer behöva fortsatt stöd efter 20-årsdagen. Så hos oss behöver du gilla samarbete och samverkan, för syftet att erbjuda ett samordnat stöd till Lidingöborna.
Under året arbetar vi aktivt med att fläta samman myndighetsutövningen med samverkansmodellen Backa barnet. Allt för att samordna stöd för våra barn och unga med alla relevanta aktörer! Vi inför även SIG, sociala insatsgrupper, i projektform som en biståndsbedömd insats. Den nya SIG-samordnaren kommer att tillhöra insatsteamet och bli din nya kollega. Vår ambition är att samla rätt personer för rätt fråga för att få mest effekt för våra barn och unga!Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomexamen. Du har minst 2 års erfarenhet av myndighetsarbete mot barn och unga. Vi ser gärna att du är bekant med de arbetssätt som finns att tillgå inom metoden Signs of Safety. Det är meriterande om du har utbildning inom MI och Ester-bedömningsinstrument.
Som person är du trygg och stabil. Du har god samarbetsförmåga och är bra på att skapa och underhålla relationer. Vidare är du van att arbeta strukturerat och ta stort ansvar för dina arbetsuppgifter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen till Lidingö stad! Här kan du njuta av närheten till natur & skärgård med endast 15 minuters avstånd till T-centralen. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter. Vi vill ständigt förbättras och strävar efter att vara en lärande organisation i framkant. Om du delar vår passion för utvecklande ledarskap, ett aktivt medarbetarskap och en inkluderande arbetsplats är det till oss du ska söka för att bli en del av oss i Lidingö stad! Tillsammans kan vi skapa en meningsfull och berikande arbetsmiljö där vi kan växa och göra skillnad tillsammans.
I Lidingö stad krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom utförarverksamhet inom äldreomsorg och funktionsnedsättning. Detta begär du utdrag om på polisens hemsida. |Polismyndigheten (polisen.se)
Lidingö stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering så att varje person bedöms utifrån sin kompetens och att vi motverkar diskriminering.
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C334516". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
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181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Individ, familj och integration Kontakt
Enhetschef
Frida Mattebo Uriri 08-731 65 79 Jobbnummer
9983316