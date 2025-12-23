Engagerad HR-generalist till FOI
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
2025-12-23
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Trivs du i en bred operativ HR-roll där du jobbar nära chefer och kollegor i HR-teamet? Är du en person som brinner för att skapa tillitsfulla relationer och ge kvalificerat HR-stöd? Vill du vara en del av en spännande myndighet i tillväxt som har till uppgift att stärka Sveriges totalförsvar? Sök jobbet som HR-generalist till FOI! Publiceringsdatum2025-12-23Om tjänsten
Att arbeta på FOI i en tid där myndigheten utvecklas och växer är ett viktigt uppdrag, ett bidrag till samhällsnytta och totalförsvaret och en inspirerande möjlighet. Vi utökar nu chefsstödet i Stockholm och söker en engagerad HR-generalist som vill bidra i vårt HR team!
Som HR-generalist på FOI är ditt huvudsakliga uppdrag att bistå med expertmässigt och professionellt HR-stöd på främst operativ nivå. Du kommer utifrån ett arbetsgivarperspektiv ge ett konsultativt och verksamhetsnära stöd till en av FOI:s forskningsavdelningar i Stockholm. Du kommer att arbeta med samtliga HR-relaterade frågor inom exempelvis ledarskap, kompetensförsörjning, arbetsmiljö, arbetsrätt och lönebildning. Utöver det verksamhetsnära chefsstödet kommer du, tillsammans med kollegor, att arbeta med utveckling samt planera och genomföra utbildningsinsatser vid behov. Du kommer att tillhöra vårt HR-generalistteam bestående av tolv engagerade kollegor samt arbeta nära övriga HR-generalister. Ni förväntas samarbeta, stödja varandra och utbyta erfarenheter.
Tjänsten är placerad i Kista.
Du rapporterar till HR-chef.
Om enheten
Du kommer att ingå i HR-enheten som tillhör avdelningen Forskningsstöd . HR-enheten består av cirka 45 personer med kompetens inom HR, rekrytering, utbildning, lön och resor.
Har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har
Akademisk examen på lägst kandidatnivå inom HR-området eller annan utbildning tillsammans med arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av brett och kvalificerat HR-stöd till chefer och i en större organisation
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
God kunskap om arbetsrätt och gällande avtal inom det statliga avtalsområdet
God data- och systemkunskap
Då HR-generalistens främsta uppdrag är att ge kvalificerat verksamhetsnära HR-stöd ser vi att du har god förmåga att etablera och underhålla relationer byggda på tillit och förtroende. Som person är du stabil och trygg i din yrkesroll. Då arbetet innebär många kontaktytor såväl inom HR som i övriga verksamheten ser vi att du har mycket god samarbetsförmåga. Du har god förmåga att hantera flera pågående processer samtidigt, är strukturerad och kan prioritera. För att lyckas i rollen är du självgående, initiativtagande och driver ditt arbete framåt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av HR-arbete inom statlig verksamhet
Erfarenhet av att självständigt driva uppdrag inom det operativa och strategiska HR-arbetet
Fördjupade kunskaper inom något aller flera områden såsom;adminsitration, arbetsmiljö, arbetsrätt
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 17/120226. Placering på vårt kontor i Kista.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta HR-chef Catrine Björn. Fackliga företrädare är David Sundell (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
