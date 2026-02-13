Engagerad fritidsledare med kulturinriktning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Enheten Prevention och trygghet ansvarar bland annat för fritidsgårdar, lovaktiviteter, fältassistenter, SSPF och anhörigstöd till barn.
I vårt team arbetar engagerade fritidsledare och socionomer tillsammans för att skapa attraktiva och kvalitativa verksamheter för unga i åldern 13-17 år.
Vårt uppdrag är att erbjuda trygga och inkluderande mötesplatser där alla känner sig välkomna och kan delta på sina egna villkor. Hos oss får unga utforska sina intressen, utveckla sina idéer och genomföra egna projekt - med stöd av trygga vuxna.
Vi samarbetar nära med fältassistenter, skolor, polis och civilsamhälle för att möta målgruppens behov - både i våra verksamheter och ute i stadsdelen.
Nu söker vi dig som vill bidra till vårt främjande arbete och skapa en meningsfull och inspirerande fritid för unga i Skarpnäck och som har bakgrund inom kultur genom musik, teater, dans eller liknande.
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en dynamisk och utvecklande miljö där vi värdesätter mångfald, kompetens och individuella intressen. Du blir en del av ett team som arbetar både för ungdomarnas bästa och för varandras utveckling och trivsel.
Som anställd i Stockholms stad erbjuds du bland annat:
Friskvårdsbidrag
Subventionerade medlemskort till stadens simhallar och utomhusbassänger
Rabatterade priser hos flera större gymkedjor
Möjlighet till semesterväxling
Din roll
Som fritidsledare är du inspiratör och möjliggörare. Du stöttar unga i att förverkliga sina idéer och stärker deras delaktighet i att forma verksamheten. Tillsammans med kollegor planerar och genomför du ett attraktivt och varierat aktivitetsutbud, alltid i dialog med målgruppen.
I rollen ingår att:
Planera och genomföra fritidsaktiviteter, med fokus på öppen verksamhet
Samverka med skolor, föreningar och andra externa aktörer
Bidra till utveckling av verksamhetens innehåll
Du har ett särskilt ansvar för den estetiska inriktningen på Skarpnäcks fritidsgårdar och att utöka vår samverkan med Kulturhuset. Det innebär att du driver och utvecklar aktiviteter inom exempelvis dans, musik, teater och andra kulturformer. Du organiserar workshops och projekt samt skapar en kreativ miljö som uppmuntrar delaktighet och engagemang.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning driver tre fritidsgårdar i Skarpnäck, Bagarmossen och Björkhagen samt parklekar. Din huvudsakliga placering är på Skarpnäcks fritidsgård, men arbete på övriga verksamheter inom enheten ingår.
Arbetstiden följer ett tvåveckorsschema med tjänstgöring kvällar och helger.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Är utbildad fritidsledare eller har liknande eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta med barn och unga i åldrarna 13 - 17 år.
Har dokumenterad kompetens inom estetiska uttrycksformer - teater, dans och kultur, etc.
Har goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Har kunskap inom jämställdhet, genus, normkritik och HBTQI-frågor
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av att driva samverkan med föreningsliv och civilsamhälle.
Erfarenhet av att arbeta med ungdomars delaktighet och inflytande.
Erfarenhet av projektarbete.
Vem är du?
Du är kreativ, trygg och kommunikativ. Du har ett genuint intresse för estetiska uttrycksformer och vill vara med och utveckla Skarpnäcks satsning inom området. Du har ett coachande och moget förhållningssätt, kan se världen ur ungdomars perspektiv och arbetar aktivt för att stärka deras delaktighet, inflytande och samhällsengagemang.
Vi värdesätter att du:
Är en relationsskapare som samarbetar väl med vårdnadshavare, polis, socialtjänst och andra viktiga aktörer
Delar med dig av kunskap och bidrar till teamets utveckling
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tillsammans skapar en trygg, inspirerande och meningsfull fritid för unga i Skarpnäck.Publiceringsdatum2026-02-13Övrig information
Innan anställning blir aktuell kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
