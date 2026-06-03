Engagerad förskollärare sökes
Tranemo Kommun , Lärandesektion / Förskollärarjobb / Tranemo Visa alla förskollärarjobb i Tranemo
2026-06-03
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Vill du ha inflytande och vara delaktig i utvecklingsarbetet på din arbetsplats? Då är du välkommen till Tranemo kommun. Här verkar vi för stark känsla av samhörighet och uppmuntran till inflytande och delaktighet. Vi erbjuder gott ledarskap och bra arbetsvillkor. Vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och söker efter engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
På Parkhagens förskola arbetar vi med Barnet i centrum. Här möts varje barn utefter sin egen förmåga. För oss är det viktigt att barnen har rätt till likvärdig utbildning i en trygg miljö genom ett lustfyllt lärande. Vi lägger stor vikt vid att tillvarata barnens intresse, kultur och nyfikenhet. Parkhagens förskola är en 6 avdelnings förskola belägen i centrala Limmared, med närhet till såväl skog och natur samt byns centrum, med bl.a. Glasparken.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Vi söker nu en positiv, flexibel och engagerad förskollärare med ett tydligt pedagogiskt förhållningssätt och goda ledaregenskaper till Parkhagens förskola. Du kombinerar professionell omsorg med undervisning och samarbetar nära både förskollärare och barnskötare i arbetslaget. Ditt arbete präglas av respekt för individen och en förmåga att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Som förskollärare arbetar du utifrån aktuella styrdokument och är delaktig i att planera, genomföra, dokumentera och utveckla den pedagogiska verksamheten tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som grund väljer du metoder, innehåll och bemötande utifrån varje barns erfarenheter, kunskaper och förutsättningar. Du bidrar aktivt till att skapa en trygg, lärorik och inspirerande förskolemiljö.
Vi använder InfoMentor som kommunikations- och dokumentationsplattform.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad förskollärare, gärna med några års erfarenhet och goda referenser. Du har förmåga att leda både arbetslag och barngrupp på ett tryggt och tydligt sätt. Du känner dig hemma i det systematiska kvalitetsarbetet och vill aktivt bidra till att utveckla vår verksamhet.För att trivas i rollen tror vi att du är samarbetsvillig, engagerad, nyfiken och kreativ. Du har en god social förmåga och ett professionellt bemötande i mötet med barn, vårdnadshavare och kollegor. Du tar stort eget ansvar och sätter alltid barnens behov och verksamhetens bästa i fokus.
Du är flexibel och har lätt för att samarbeta i olika konstellationer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Vid intervju behöver du uppvisa pass, nationellt identitetskort eller personbevis där svenskt medborgarskap framgår. Personbevis laddar du enkelt ner via skatteverket.se
Om du inte är svensk medborgare behöver du visa upp dokument som styrker din rätt att arbeta i Sverige.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329459". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo Kommun
(org.nr 212000-1462)
514 80 TRANEMO Arbetsplats
Tranemo Kommun , Lärandesektion Kontakt
Facklig företrädare nås via växel 0325-576000 Jobbnummer
9943778