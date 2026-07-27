Engagerad F-6 lärare till Abrahamsbergsskolan
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2026-07-27
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Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Välkommen till oss
Abrahamsbergskolan, byggd 1946, är en kommunal F-9 skola i Bromma med omkring 600 elever. Vi som arbetar på skolan vill skapa den bästa studiemiljö vi kan för att ge en god kunskapsgrund att stå på när eleven går vidare till gymnasiet. Tack vare erfarna och välutbildade lärare, studiemotiverade elever och vårdnadshavare med höga förväntningar är Abrahamsbergsskolan en skola med höga studieresultat och en skola att trivas i. Vår vision är att vara en av Stockholms bästa skolor på att utveckla våra elever utifrån sina förutsättningar. Skolans motto är Trygghet och Kunskap. Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet.
Från och med höstterminen 2026 kommer skolan att vara lokaliserad i St Jacobis lokaler i Vällingby då skolan ska renoveras under två år.
Länk till skolan:https://grundskola.stockholm/hittagrundskola/grundskola/abrahamsbergsskolan-f-9.se
Din roll
Vi söker en lärare som till hösten kommer att arbeta i ett av våra välfungerande arbetslag. Då vi arbetar med trygga övergångar måste du ha en bred behörighet med samtliga teoretiska ämnen som sträcker sig F- 6 då lärare kan arbeta över stadierna. Vi arbetar med ett inkluderande arbetssätt där alla elever ska känna sig välkomna i klassrummet. Genom att ge alla elever rätt förutsättningar skapar du trygghet och studiero i klassrummet.
Du ingår i ett arbetslag där du samarbetar med kollegor och är en viktig del i det kollegiala lärandet för att skapa ny och fördjupad kunskap.
Som lärare är du nyckeln i skolans värdegrundsarbete samtidigt som du för planering, undervisning, dokumentation, bedömning av elevernas kunskaper.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har höga förväntningar på elevernas måluppfyllelse, en god pedagogisk insikt, samt är tydlig och engagerad för att locka fram det bästa hos eleverna. Under senaste åren har vi haft fokus på elevernas läsutveckling och arbetar utifrån WENDICK modellen.
Du som söker:
är legitimerad lärare med bred behörighet (behörig i de teoretiska ämnena) för åk F-6
är utbildad och har erfarenhet av WENDICK
har erfarenhet av digitala arbetssätt som en förstärkning i undervisningen.
Du är trygg, stabil och tydlig ledare i klassrummet. Du lägger stor vikt på värdegrundsarbetet för att skapa goda förutsättningar och skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor.
Du har god förmåga att utforma undervisningen i överensstämmelse med läroplaner, ämnesplaner och rådande kunskapskrav. Du tar ansvar för och har insikt om elevernas resultat och behov samt strukturerar och anpassar din undervisning så att en trygg och adekvat lärandemiljö skapas.
Det är meriterande om du är certifierad och van att arbeta utifrån CPS och PAX modellen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-07-27Övrig information
I denna rekrytering har vi valt att rekrytera utan personligt brev,
Besök gärna https://pedagog.stockholm/
för mer information om hur det är att vara lärare i Stockholm stad
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Kirunagatan 22-28 (visa karta
)
162 68 VÄLLINGBY Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Abrahamsbergsskolan Kontakt
Anna Porsmyr anna.porsmyr@edu.stockholm.se Jobbnummer
10013374