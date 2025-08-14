Engagerad enhetschef till LSS-bostäder i Skärholmen
Stockholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-08-14
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skärholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms stads 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Bredäng, Sätra, Skärholmen och Vårberg. Här arbetar mer än 1000 medarbetare för våra 37.000 invånare. Vi erbjuder en kommunal verksamhet som vi är stolta över och vi har en fantastisk mångfald. Välkommen med ditt unika bidrag!
Välkommen till oss i Skärholmen
Har du erfarenhet av LSS och brinner för att inspirera medarbetare samt stärka brukarnas självbestämmande och delaktighet? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en engagerad enhetschef som vill leda och utveckla boenden enligt LSS.
Tjänsten är placerad inom avdelningen för Stöd och service, med verksamheter lokaliserade i Skärholmen. Avdelningen ansvarar för äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Här arbetar beställare och utförare tillsammans med ett tydligt fokus på resultat och kvalitet för våra invånare.
Vi erbjuder
För dig som drivs av verksamhetsutveckling, brukardelaktighet och medarbetarskap genom ett salutogent ledarskap erbjuder vi nu en fantastisk möjlighet! Som vår nya kollega blir du en del av en välkomnande och erfaren ledningsgrupp där helhetssyn och samarbete står i fokus - alltid med Stockholmarna i centrum. Vi erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling genom utbildningar och seminarier inom aktuella verksamhets- och ledarskapsfrågor - allt för att du ska få de bästa förutsättningarna att lyckas och bidra till en hållbar och framgångsrik verksamhet.
Vi erbjuder dig även bra flextidsvillkor, semesterväxling, friskvårdsersättning, vinter- samt sommararbetstid, förmånlig tjänstepension och möjlighet att delvis arbeta hemifrån om arbetet tillåter. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här. Förvaltningskontoret med medborgarkontor är beläget vid Skärholmens centrum med närhet till tunnelbana och galleria med stort utbud av restauranger, caféer och shopping. Gym och simhall finns i närhet till arbetsplatsen och årskort kan köpas till mycket förmånligt pris.
Din roll
Vi söker dig med erfarenhet inom LSS och med förmåga att inspirera medarbetare med fokus på brukarnas självbestämmande och delaktighet över sitt dagliga liv. Inom enheten har vi påbörjat en stor utvecklingsresa där såväl kvalitet för våra brukare som god hushållning med våra skattemedel står i fokus.
Som enhetschef har har du verksamhet, budget samt personalansvar för de medarbetare du leder i de olika verksamheterna. Du kommer ingå i en ledningsgrupp med sammanlagt 10 enhetschefer som leds av en områdeschef. För denna roll vill vi att du har beteendevetenskap, socionom eller likvärdig utbildning samt erfarenhet av att arbeta och leda inom LSS. Du ansvarar för att verksamheterna bedrivs i enlighet med lagar, riktlinjer, policys och säkerställer på så sätt uppdraget i enlighet med LSS. Du arbetar aktivt med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt kvalitetsarbetet på enheterna. Du bedriver även ett nära ledarskap där du är stora delar av din tid i verksamheterna för att löpande ge stöd och vägledning till medarbetarna. Till din hjälp i det vardagliga arbetet har du visst administrativt stöd men du kan alltid vända dig till dina kollegor och till din chef när du behöver.
Du bör också vara mål- och resultatinriktad och se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Du har ett stort intresse för kvalitet, arbetsmiljöarbetet och utveckling inom verksamhetsområdet. Du har förmågan att entusiasmera och leda dina medarbetare mot uppställda mål. Vidare har du god samarbetsförmåga och kunna anpassa dig till ändrade omständigheter samt är uthållig i ditt arbetssätt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som:
Har en examen inom beteendevetenskap, socionom eller likvärdig utbildning
Har erfarenhet av att arbeta och leda inom LSS
Har god kunskap om lagar, riktlinjer och policys inom området
Har erfarenhet av budgetarbete med goda resultat
Arbetar systematiskt med både arbetsmiljö och kvalitetsutveckling
Ditt ledarskap:
Du har ett nära och närvarande ledarskap och finns ofta på plats i verksamheterna för att stödja och vägleda medarbetarna.
Du drivs av utveckling och arbetar strukturerat för att säkerställa kvalitet och resultat.
Du är en lagspelare och tar stöd både från dina chefskollegor och din områdeschef.
Övrigt
I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Arbetspsykologiska tester kan bli aktuella i urvalsprocessen
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Inför eventuell anställning kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in.
Urvalsprocessen, inklusive intervjuer, kan komma att påbörjas under annonserings tiden så vänta inte med in ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1745". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skärholmens stadsdelsförvaltning, LSS-bostäder Kontakt
Hilde Wennsten hilde.wennsten@stockholm.se 08-50824520 Jobbnummer
9458947