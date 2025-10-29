Engagerad enhetschef till Humanas Stödboende i Göteborg
Humana AB / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2025-10-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du ha ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka tjänsten som enhetschef till Humanas Stödboende i Göteborg. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Om oss Humana drivs av viljan att ge våra barn och unga en ökad livskvalitet och en bra vardag. Humana tror på Engagemang, Ansvar och Glädje och ger sina medarbetare frihet att vara dem de är. Organisationen har en entreprenöriell anda med korta beslutsvägar, stort mandat och eget ansvar. Hos Humana deltar, påverkar och beslutar du. Du får ett spännande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Vi har tillstånd av IVO att bedriva Stödboende och finns förutom i Göteborg, även på andra orter över hela Sverige och vi har tätt samarbete med våra HVB och Öppenvårdsverksamheter Enheten bedriver stödboenden för ungdomar i åldrarna 16-21 år i Göteborg med omnejd. Vi stöttar dem till att ha en fungerande vardag och en positiv väg mot vuxenlivet. En del placeringar har behov av extra stöd eller öppenvårdsinsatser. Vårt arbete har sin bas i en manual kallad TryggFam som ökar kvaliteten för våra klienter och underlättar arbetet för våra medarbetare. Vi har stort fokus på klienternas bästa, kvalité och att möta våra uppdragsgivares önskemål. Vår nuvarande enhetschef kommer framåt att fokusera på annat uppdrag inom Humana och vi söker därmed en enhetschef med ambitioner om att leda en verksamhet som ska vara i framkant.
Om tjänsten Du leder vår Stödboende och har ansvar för arbetsgruppen bestående av sex kompetenta medarbetare. Vi har cirka 18-20 stödboendeplaceringar. Du har ansvar att vara lönesättande, att rekrytera och utveckla personal. Tillsammans med din chef har du ansvar för att upprätta en budget för enheten och se till att den efterföljs. Du har hand om förfrågningar/kunder, metodutveckling, marknadsföring, kvalité, arbetsmiljöfrågor m.m. Du samarbetar med andra av Humanas enheter och inriktningar över hela Sverige och främst med Öppenvård och HVB verksamheter i Göteborgsregionen. Du kommer att ingå i regionens ledningsgrupp. Viss beredskap kan ingå i tjänsten. Verksamheten uppskattar närvarande chef på plats, men möjlighet finns att vid tillfälle arbeta på distans om det fungerar för verksamheten. Du har stöd av chef samt stöttande stabsfunktioner. Regelbunden handledning, stort utbud av interna utbildningar och utveckling. Huvudsakliga arbetsuppgifter - Leda det operativa arbetet, resursplanering - Ansvara för personal och budget - Ansvar för kundfokus samt marknadsföring i området - Driva kvalitets- och utvecklingsarbetet på enheten - Delaktig vid upphandlingar - Administration i system såsom IDOK, Parus/Stratsys, Medvind, Basware, ExFlow m.fl. - Ansvara för att öka vår förmåga att ta emot och arbeta med ärenden som kan behöva samarbete mellan stödboende, öppenvård samt HVB. Vi satsar på att få till bra kombinerade insatser för den unges bästa. -Rapportering till ledning och olika stödfunktioner, ex. ekonomi och kvalité. Vem är du? Du är en trygg och prestigelös ledare med självinsikt och förmåga att skapa goda relationer genom öppen kommunikation. Du är van att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter, men du trivs även med att samarbeta och se organisationen som en helhet. Du är van att ha mycket kontakter med kunder, uppdragsgivare eller andra samarbetspartners inom socialt arbete och är duktig på att skapa nya. Du har förmågan att balansera behoven hos klient, kund, ekonomi och kvalitet. Med din driftighet och förmåga att hantera en snabbrörlig och dynamisk miljö bidrar du till att lösa dilemman som kan uppstå. Du ser vikten av ett nära och aktivt ledarskap, samtidigt som medarbetare ska få och ta ansvar och växa.
Du blir stolt när vi gör goda insatser för barn och unga och deras familjer! Du ser det som en fin möjlighet att vara med och leda detta kompetenta gäng i ett geografiskt område med massor av möjligheter och en del utmaningar.
Kvalifikationer, erfarenheter och personliga egenskaper För att söka denna tjänst krävs det att du har: - Socionomexamen eller annan relevant högskole- eller universitetsutbildning inom området - Flera års erfarenhet av arbete inom Socialtjänstlagens områden
Det är meriterande om du har: - Erfarenhet av arbete inom stödboende - Erfarenhet av att leda en verksamhet - B körkort Anställningsvillkor Tjänsten avser en tillsvidareanställning med sedvanlig provanställning. Sysselsättningsgrad är tänkt till 100%, förtroendearbetstid och främst dagtid, måndag till fredag. Kollektivavtal finns samt friskvårdsförmån. Placeringsort: Göteborg
Vad händer nu? För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via Humanas hemsida. Sista ansökningsdag senast 2025-11-14. Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Även interna ansökningar tas in. Vid anställning ska du tillhandahålla ett utdrag ur belastningsregistret.
Vill du vetamerom tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Regionchef Mikael Lannerström via mail mikael.lannerstrom@humana.se
Välkommen med din ansökan! Att jobba på Humana På Humana arbetar vi alltid utifrån vår värdegrund - engagemang, glädje och ansvar. Våra värdegrundsord är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Vi satsar på kompetensutveckling för våra chefer genom bland annat mentorprogram, ledarträffar, ledarutvecklingsprogram samt Humanas digitala lärportal Humana Academy. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Mikael Lannerström mikael.lannerstrom@humana.se 0733-227 361 Jobbnummer
9579639