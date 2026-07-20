Engagerad elevassistent till enskild elev
Burlövs kommun, Komvux och gymnasieenheten / Pedagogjobb / Burlöv Visa alla pedagogjobb i Burlöv
2026-07-20
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Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Burlöv är en utbildningskommun där vi med kreativitet och glädje för lärandet skapar goda förutsättningar för framtiden.
Vi har ett nära samarbete med sverigeledande forskare gällande undervisningsutveckling i både förskola, grundskola och vuxenutbildning.
Vi är modiga och testar nya innovativa idéer såsom VR i undervisningen. Vi tänker rörelse vid både nybyggnation, utveckling av utemiljöer och erbjuder rörelseanalys till vår personal.
Vi genomför tidiga insatser tillsammans med socialtjänst och har ett gemensamt mobilt team för att hjälpa elever med problematisk frånvaro.
Vi följer upp måluppfyllelsen på riktigt och agerar på våra resultat.
Vi arbetar för att bli duktiga på det tillitsbaserade ledarskapet och har ett nära ledarskap med få medarbetare per chef.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som är en erfaren, engagerad och lugn elevassistent med världens största tålamod och erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar som har grav autism. Du kommer att stödja en elev i ett enskilt rum tillsammans med ytterligare en elevassistent och i samarbete med skolans specialpedagog, som ansvarar för och planerar undervisningen. När det passar kan du och eleven vara tillsammans med andra elever i ett klassrum eller delta i olika aktiviteter men det beror på elevens mående. Du har stor frihet att utforma elevens skoldagar efter dagsform och behov tillsammans med din kollega.
Självklart har du och din kollega stöd av andra duktiga och erfarna kollegor på skolan, så som speciallärare, förstelärare, studie- och yrkesvägledare, kurator och skolpsykolog. Du har även stöd av en specialpedagog från kommunens centrala elevhälsa vid behov. Rollen förutsätter att du strävar efter ständig utveckling för att på bästa sätt möta elevens behov.
De dagar som eleven eventuellt inte är på plats, behöver du vara bekväm med att utföra andra arbetsuppgifter på skolan, som t ex att stötta en annan elev, vara resurs åt en lärarkollega eller vara vikarie i en klass. Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar med grav autism är meriterande. Du måste trivas med att arbeta på egen hand och att planera ditt arbete självständigt. Du behöver vara flexibel, lösningsfokuserad, positiv och tänka utanför boxen för att se möjligheter istället för hinder. Att kunna skapa en god, varm och stabil relation till en elev, som inte alltid är helt lätt att kommunicera med, är en förutsättning liksom en stor portion lugn och ett lågaffektivt bemötande. Du behöver även vara skicklig när det gäller att skapa en förtroendefull relation till vårdnadshavarna. Det är en fördel om du är bekväm med att prata engelska.
Låter detta som en tjänst för dig, är du välkommen med din ansökan senast den 3 augusti! Observera att tjänsten är en halvtidstjänst där arbetstiden är fördelad på fyra timmar per dag kl. 08.00-12.00 fem dagar i veckan. Har du inte möjlighet till detta, behöver du inte lägga tid på en ansökan.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: Semestertjänst, 50% - fyra timmar per dag. Tillträde sker enl ök, gärna senast den 17 augusti. , upphör: 2026-12-18 .
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
För att ta del av Burlövs kommuns lönestatistik besök: https://burlov.se/naringslivarbete/jobbahososs/lonestatistik.4.7f27b6c219e6306263d425cc.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332998". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025), https://burlov.se/forskolaskola/gymnasium/omgymnasieenheten.4.56aac1e615aa732be4141c4.html
Box 53 (visa karta
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232 52 ÅKARP Arbetsplats
Burlövs kommun, Komvux och gymnasieenheten Kontakt
Biträdande rektor
Maria Wemmerström maria.wemmerstrom@burlov.se 040-625 65 10 Jobbnummer
10006511