Engagerad BVC-sköterska till Vårdcentralen Cityhälsan Söder
2026-02-20
Vill du jobba självständigt med eget ansvar och samtidigt jobba nära erfarna kollegor som kan stötta varandra, då har vi jobbet för dig som vill bli vår nya BVC- sköterska!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Cityhälsan Söder ligger lättillgängligt i stadsdelen Hageby med goda förbindelser till resten av Norrköping och har idag cirka 16 000 listade patienter. Vi har välfungerande, välutrustade och trivsamma lokaler, samt ett utvecklingsinspirerat arbetssätt och bedriver en bred primärvårdsverksamhet. Vi är stolta över att ha en områdesprofil som präglas av mångfald där vi möter patienter i alla åldrar med många olika behov av vård.
Publiceringsdatum2026-02-20Dina arbetsuppgifter
Som BVC-sköterska jobbar du med uppdraget vi har omkring barnhälsovården såsom föräldrastöd, telefonrådgivning, mottagning, gruppverksamhet och hembesök. BVC är också en del av familjecentralen som ligger geografiskt nära lokalerna för BVC. Tillsammans med pedagoger i den öppna förskolans verksamhet och socialtjänst från kommunen har vi ett nära samarbete för barn och föräldrar i hälsofrämjande, förebyggande och stödjande syfte. För att trivas i rollen tror vi att det är viktigt att du både uppskattar att arbeta självständigt och samarbeta med kollegor. Arbetet består av att självständigt lägga upp din mottagning enligt barnhälsovårds-programmet, samtidigt som du och dina kollegor stöttar varandra och arbetar gemensamt med att utveckla verksamheten framåt. Du kommer också att arbeta i team med erfarna läkare på BVC samt samarbeta med andra professioner från övrig verksamhet på vårdcentralen och våra vårdgrannar i huset.
Arbetsgrupp
Vi är cirka 65 medarbetare på vårdcentralen som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. På BVC jobbar du som närmaste kollega med fem andra sköterskor som är erfarna i sina roller. Vi arbetar tillsammans med samarbete och respekt för varandras kompetens, vårt mål är ett arbetsklimat där alla ska ha omväxlande arbetsuppgifter och kunna utvecklas i sin yrkesroll.
Mer information om hur det är att arbeta hos oss hittar du här.
Om dig
Du är distriktssköterska eller barnsjuksköterska, gärna med erfarenhet av primärvård/BVC.
Du behärskar svenska språket i tal och skrift, motsvarande C1-nivå.
Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande. Körkort B är ett krav. Om du har tidigare erfarenhet av BVC sedan tidigare är det meriterande. Språkkunskaper i olika språk ser vi som en tillgång för våra barn i verksamheten och deras föräldrar.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att kunna fatta självständiga beslut utifrån din profession. Du har god kommunikationsförmåga gentemot patienter, kollegor och andra verksamheter. Vi söker dig som är engagerad och intresserad av att tillsammans med kollegor och andra professioner föra det hälsofrämjande arbetet framåt för barnens bästa. Du tycker det är spännande och utvecklande att arbeta med barn och familjer från många olika kulturer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
