Engagerad Behandlingspedagog sökes
Humana AB / Behandlingsassistentjobb / Halmstad Visa alla behandlingsassistentjobb i Halmstad
2026-07-20
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, Laholm
, Båstad
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, Ängelholm
eller i hela Sverige
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-07-20Om företaget
Solrosbacken HVB är en liten familjär verksamhet som ligger i Åled, en bit utanför Halmstad. Solrosbacken är specialiserat på att ta emot flickor med ett normbrytande beteende, i åldern 13-17 år, som vistas i olämpliga miljöer som t.ex. har begått enstaka brott, provat att ta droger eller som har ett hotfullt beteende. Vi finns för att hjälpa till då ungdomen behöver lyftas bort från det sammanhang hon befinner sig i. Det kan vara situationer där ungdomens utveckling och hälsa utsätts för fara På Solrosbacken är vårt främsta fokus att ungdomarna ska känna trygghet och få en väl fungerande och meningsfull vardag.
Syftet med vistelsen på Solrosbacken är att ge den unge stöd i att skapa goda relationer till sin omgivning, och få stöd i samtliga förändringsprocesser kopplat till sin behandling. Vi arbetar utifrån ett traumamedvetet förhållningssätt med KBT (kognitiv beteendeterapi) som behandlingsmetod och har fokus på beteendeförändring. Detta innebär även att skapa förutsättningar för fortsatt skolgång, stärka barnets färdigheter samt skapa ett fungerande vardagsliv. Verksamhetens struktur ska främja en normaliserad dygnsrytm, goda matvanor och sociala funktioner.
På Solrosbacken arbetar vi för att barnen ska känna sig trygga och delaktiga i sin behandling genom att aktivt delta i sin planering, för att efter behandlingsperioden kunna ta nästa steg vidare i livet. Verksamheten arbetar med hög delaktighet i vardagen där barnens åsikter, önskemål och intressen tas emot och tillgodoses så långt det är möjligt.
Vi ser ungdomens familj och eventuellt övriga nätverk som en viktig resurs i behandlingen. Därför arbetar vi med att involvera familj/vårdnadshavare i förändringsarbetet, ofta med veckovisa samtal. Målet är att de ska få stöd och förståelse för att kunna bemöta, hantera och stötta ungdomens utveckling.
Om rollen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Omvårdnad i form av direkt behandlingsarbete
Delta i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete
Medverkan i kartläggning
Nätverkskontakter
Dokumentation- och utvecklingsarbete
Vi arbetar med evidensbaserade metoder och arbetar motivationsstödjande utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt, och tillämpar ett helhetsperspektiv där vi ser varje enskild både som en individ och som en del av sitt sammanhang och ursprung. Vi inriktar oss på KBT (Kognitiv beteendeterapi) med fokus på beteendeförändring.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tjänstgöringsgrad 100%. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Arbetet sker under dagtid, kväll, journatt och helg. Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse, så snart som möjligt efter sommaren.
Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel och trygg. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
För att söka tjänsten krävs det att du:
Är utbildad socionom, beteendevetare, socialpedagog, behandlingspedagog eller har annan avslutad eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
Har B-körkort för bil med manuell växel
Vi erbjuder
Ett fantastiskt team med engagerade kollegor och chefer som har en god sammanhållning, och drivs av viljan att bibehålla och vidareutveckla kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker senast 20 augusti.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef Anette Stare anette.stare@humana.se
Bitr verksamhetschef Jeanette Vinberg jeanette.vinberg@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7957661-2106752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
302 50 (visa karta
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302 50 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10006757