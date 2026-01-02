Engagerad barnskötare sökes till ny verksamhet
2026-01-02
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
Jag söker en engagerad barnskötare/förskolelärare eller annan utbildning som kan likställas med barnskötare eller förskolelärare, till en nyöppnad pedagogisk verksamhet. Helst vill jag att du har erfarenhet, men det är inte det viktigaste. Det viktigaste är att du VILL jobba med barn, gillar att pyssla och är en öppen person. Att alla barn ska känna sig välkomna här. Erfarenhet av NPF eller andra diagnoser och handikapp är en merit.
Personalen består av två stycken och barnantalet är mellan fyra till fem barn. Det är bra om du kan lite om dokumentation och är rökfri. Då det är en privat verksamhet så tillkommer att laga mat till barnen, så det behöver du kunna. Vi turas om och hjälps åt med allt.
Tillsammans skapar vi en ny verksamhet, med tider,(hur du vill jobba) hur pedagogiken skall läggas upp, etc.
Du är en trevlig och mjuk person, som ändå kan sätta gränser mot barn. Att barnens väl och ve samt deras utveckling sätter du i främsta rummet.
Kollektivavtal samt friskvård finns.
Varmt välkommen med din ansökan eller frågor till fomassistans@gmail.com
eller 0736005511.
Med vänlig hälsning
Anne-Charlotte Eriksson Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
0736005511
E-post: fomassistans@gmail.com
