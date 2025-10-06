Engagerad barnsekreterare till familjehemsenhet
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 800 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) består av både myndighetsutövning och utförarverksamhet och möter kommuninvånare som är i behov av stöd på olika sätt. Inom IFO har vi enheter såsom barn och unga, familjehem, familjerätt, familjestöd, försörjningsstöd, vuxen, LSS, socialpsykiatri, bistånd för äldre samt administration.
Familjehemsgruppen söker nu en ny medarbetare, då en av våra erfarna barnsekreterare går vidare till andra arbetsuppgifter. Familjehemsgruppen är en stabil arbetsgrupp som består av fem barnsekreterare och sex familjehemssekreterare samt två erfarna arbetsledare. På enheten arbetar vi med Skolfam och därav har vi också en specialpedagog och en psykolog, som arbetar tillsammans med oss.
Arbetsplatsen ligger centralt i Stenungsund och är enkelt att ta sig till via kollektivtrafik från Göteborg och Uddevalla. Det finns ett stort utbud av shopping och lunchrestauranger nära kommunhuset och utanför kontorsfönstret finns möjlighet att se havet!Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Vill du vara en viktig del i vårt arbete med att bidra till att placerade barn och ungdomar får bästa möjliga stöd och göra skillnad varje dag?
Som barnsekreterare är du barnets/ungdomens socialsekreterare och har ansvar för att följa upp barns utveckling och vård i familjehem avseende barn 0-20 år enligt socialtjänstlagen och LVU. Rollen kräver att du har en god förmåga till att bygga och skapa relationer med de barn och ungdomar du möter. Arbetet innehåller en hel del samarbete/samverkan med barnets vårdnadshavare, familjehem samt andra viktiga externa och interna aktörer. I ditt uppdrag arbetar du nära familjehemssekreterare och är en del i det tredelade föräldraskapet. Myndighetsutövningen och dokumentation är en viktig del i ditt uppdrag, både vad gäller rättssäkerhet och kvalitet. Stenungsund har sedan flera år arbetat med SkolFam och idag har vi samarbete tillsammans med Ale kommun. Arbetat innebär att du gör både korta och långa resor.
Vi kan erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete som såväl engagerar som utmanar dig. Du kommer till en grupp med erfarna kollegor som är trygga i sina roller. Vi har roligt tillsammans och är omtänksamma om varandra. Gruppen har extern handledning samt regelbunden metodhandledning. Är du intresserad av att bli en del av vår grupp så sök till oss!Kvalifikationer
Du ska ha en socionomexamen och gärna längre erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga. Meriterande är erfarenhet inom familjehemsvård. Kunskaper i aktuell lagstiftning samt goda kunskaper i svenska är en förutsättning. Det är viktigt att du tycker om att arbeta tillsammans, då arbetet innefattar teamarbete med familjehemssekreterare samt familjehem, och andra aktörer. Du ska också kunna arbeta självständigt. Du behöver vara bekväm i möten med såväl barn, ungdomar och vuxna, ha lätt för samtal med dem samt härbärgera deras berättelser. Du tycker om att uttrycka dig i tal och skrift och att möta människor i olika sammanhang samt ha barnfokus.
Som person behöver du vara lugn och trygg och ha uppnått såväl en personlig som yrkesmässig mognad. God kunskap om barns utveckling är önskvärt, liksom god struktur, stort ansvarstagande och ett professionellt bemötande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
