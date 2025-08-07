Engagerad assistent till kille i 30-års åldern
Sanda Assistans grundades i Sandared av vår VD Betty Olsson. Vi har blivit något större med åren men hjärtat sitter kvar på rätt ställe. Grunden till vår vision är att "alla är lika olika och olika lika" och därför krävs rätt matchning av assistenter. Vi söker därför dig som vill göra skillnad i en annan persons vardag.
Som person är du ansvarstagande, ärlig och lösningsfokuserad. Uppdraget kräver att du är serviceinriktad och flexibel samt har förmågan att bemöta kunden på ett bra sätt. Hos oss på Sanda Assistans får du chansen att verkligen hjälpa andra och skapa en meningsfull vardag för personer som är i behov av stöd. Vi tror på att trivsel och en bra arbetsmiljö skapar de bästa förutsättningarna för alla. Därför arbetar vi ständigt med att se till att du har en positiv arbetsmiljö där du kan känna dig stolt över ditt jobb och dina insatser. Givetvis har vi kollektivavtal mm.
Nu söker vi dig som vill känna att du får vara en del i en annan människas vardag och jobbar tillsammans med en härlig kille och hans "crew" med assistenter.
Arbetet förutsätter att du kan kommunicera väl på svenska i tal och skrift. Du får gärna vara påhittig och komma på roliga saker ni kan göra tillsammans.
Vidare är du en pedagogisk och kommunikativ person som trivs i sociala sammanhang. Med god samarbetsförmåga bidrar du till en positiv teamanda och arbetsmiljö. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
OBS! Kunden önskar endast kvinnliga assistenter.
Till vår kund i närheten av Stenungssund söker vi nu en personlig assistent med erfarenhet av yrket. Vi söker dig som kan jobba alla tider: dag, kväll och varannan helg samt som kan vara flexibel med tiderna när det behövs. (Tiderna är 8-14:30 och 14:30-21 men detta kan komma att justeras). Eftersom kunden har assistans dygnet runt så är det viktigt att kunna vara flexibel med tider samt att hela gruppen hjälps åt vid exempelvis sjukfrånvaro.
Vi söker dig som vill ha ett långsiktigt jobb eftersom det tar tid att lära sig jobbet. Ersättning
