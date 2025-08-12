Engagerad assistent sökes till kvinna i Hisings Kärra
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungälv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kungälv
2025-08-12
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vi söker en ny assistans grupp med uppstart 1/9-2025 med möjlighet av introduktioner under augusti månad.
Vi söker dig som:
• Är lugn och stressfri
• Se vad som behöver göras
• Lyhörd
• Rökfri
Vi söker endast kvinnor till denna arbetsplats.
Vår kund är en kvinna med svår epilepsi som behöver tillsyn hela dygnet. Du som assistent arbetar tillsammans med vår kund i alla moment där av är det väldigt viktigt med kommunikationen.
Vi söker dig som behärskar svenska språket i både tal och skrift. Då du har viss dokumentations skyldighet. Tjänstgöringsgraden är 50 till 100 procent, finns goda chanser att få jobba 100 procent för rätt person.
Ärendet ligger ute i Hisings Kärra.
Arbetstider:
08:00-17:00
17:00-08:00 (8h jour)
Vår rekrytering kommer att påbörja från v. 30. Vänta inte med din ansökan. Ersättning
Månatlig löneutbetalning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062) Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Sandra Lundberg 036160604 Jobbnummer
9454645