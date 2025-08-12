Engagerad assistent sökes till kvinna i Hisings Kärra

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kungälv
2025-08-12


Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Vi söker en ny assistans grupp med uppstart 1/9-2025 med möjlighet av introduktioner under augusti månad.
Vi söker dig som:
• Är lugn och stressfri
• Se vad som behöver göras
• Lyhörd
• Rökfri

Vi söker endast kvinnor till denna arbetsplats.
Vår kund är en kvinna med svår epilepsi som behöver tillsyn hela dygnet. Du som assistent arbetar tillsammans med vår kund i alla moment där av är det väldigt viktigt med kommunikationen.
Vi söker dig som behärskar svenska språket i både tal och skrift. Då du har viss dokumentations skyldighet. Tjänstgöringsgraden är 50 till 100 procent, finns goda chanser att få jobba 100 procent för rätt person.

Ärendet ligger ute i Hisings Kärra.

Arbetstider:
08:00-17:00
17:00-08:00 (8h jour)

Vår rekrytering kommer att påbörja från v. 30. Vänta inte med din ansökan.

Ersättning
Månatlig löneutbetalning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)

Arbetsplats
Alma assistans AB

Kontakt
Sandra Lundberg
036160604

Jobbnummer
9454645

