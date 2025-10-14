Engagerad aktivitetshandledare till daglig verksamhet
2025-10-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du jobba i direkt socialt arbete genom att stötta personer med funktionsvariationer till utveckling? Nu söker vi en aktivitetshandledare till Hammarby daglig verksamhet.
Om rollen I rollen ingår att stödja deltagarna i att delta i meningsfulla aktiviteter och öka deras självständighet och delaktighet i vardagen utifrån deras egna önskemål och behov. Detta kan handla om allt från personlig hygien och matlagning till att delta i arbetsrelaterade aktiviteter. Du motiverar deltagarna i aktiviteter som främjar hälsa och livskvalitet. I arbetet samarbetar du med andra yrkesgrupper för att skapa en helhetslösning som passar deltagarnas unika behov. I dina arbetsuppgifter ingår även att tillsammans med deltagaren sätta mål, planera och dokumentera utifrån aktuell genomförandeplan samt ha kontakter med handläggare och nätverk.
Om Hammarby daglig verksamhet Hammarby daglig verksamhet erbjuder meningsfulla arbetsuppgifter för personer med funktionsvariation, anpassade efter individens behov och förutsättningar. Trygghet skapas genom fasta grupper och personligt utformade aktiviteter. Verksamheten har 48 platser med möjlighet till externa praktikplatser. Målgruppen är vuxna inom personkrets 1. Ett engagerat team på cirka 17 personer, inklusive arbetsterapeut, verksamhetsutvecklare och hantverkspedagog, finns i verksamheten som bedrivs av Nytida på uppdrag av Stockholms stad.
Hammarby daglig verksamhet ligger på Södermalm, mellan Vitabergsparken och norra Hammarbyhamnen, med goda kommunikationer via buss, färja och tunnelbana (närmaste station är Skanstull, ca 15 min promenad).
Din erfarenhet och kunskap Du har gymnasial utbildning inom vård och omsorg, exempelvis som undersköterska. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Du har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor, är ansvarskännande och har personlig mognad. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra arbetstagares bästa som utgångspunkt i allt du gör. Meriterande är erfarenhet av att arbeta med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) samt utifrån tydliggörande pedagogik och ett lågaffektivt bemötande.
Undersköterska eller likvärdig utbildning
Erfarenhet av arbete inom LSS
Du har kunskap om pedagogiska metoder och arbetssätt samt har god förståelse för de lagar och förordningar som styr innehållet i verksamheten
God datorvana
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap
Det här erbjuder vi: * Grundutbildning och vidareutbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära när du tillsvidareanställs inom Nytida. * Förmånsportal med rabatter och erbjudanden * Ledarskapsutbildade chefer nära dig * En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare * Karriär- och utvecklingsmöjligheter * Friskvårdsbidrag och skobidrag
Vi har även kollektivavtal, tjänstepension och försäkringar. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Övrigt Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enligt överenskommelse Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Sista dag att ansöka är 2025-10-31 För mer information kontakta: Verksamhetschef Samra Pirovic, samra.pirovic@nytida.se
Facklig kontakt: Kommunal,www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Om du vill läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
