Engagemangsutvecklare Youth Hub Värmland
Youth 2030 Movement / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Arvika Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Arvika
2026-07-06
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Vi söker en engagemangsutvecklare som vill vara med och stärka ungas möjligheter att påverka i Värmland.
Som engagemangsutvecklare ansvarar du för att skapa engagemang, bygga relationer och genomföra aktiviteter som stärker ungas inflytande och delaktighet. Du arbetar nära unga, men också tillsammans med beslutsfattare, tjänstepersoner och andra samarbetspartners som vill utveckla sitt arbete med ungas inflytande.
Om projektet
Youth Hub Värmland är ett utvecklingsprojekt där Youth 2030 Movement tillsammans med Region Värmland och andra regionala och lokala aktörer utforskar hur offentlig sektor kan bli bättre på att inkludera unga i beslut och samhällsutveckling. Genom workshops, dialoger, tester och samskapande med unga utvecklar projektet nya arbetssätt och strukturer som gör ungas inflytande möjligt. Rollen utgår från Regionens hus i Karlstad och innebär även resor inom Värmland.
Om Youth 2030 Movement
Vi är en liten organisation där alla bidrar till föreningens övergripande arbete vid behov. Vi stöttar varandra och deltar i gemensamma aktiviteter.
Youth 2030 Movement är en ideell förening som samlar demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna. Vi är övertygade om att det behövs ett maktskifte i Sverige – att demokratin blir större och starkare om unga får mer inflytande över samhällsutvecklingen.
Vi har siktet inställt på 2030. Fram till dess kämpar vi för sänkt rösträttsålder och för att förändra synen på unga hos beslutsfattare i kommuner, regioner och myndigheter. Det gör vi genom att utmana, stötta och bidra med nya arbetssätt, analyser och beprövade metoder för inkludering.
Vi kommer inte att ge oss förrän varje ung människa i Sverige har makt att påverka samhället och sitt eget liv. Tillsammans river vi hinder mellan unga och makten.
Om rollen
Som engagemangsutvecklare ansvarar du för att skapa engagemang, bygga relationer och genomföra aktiviteter som stärker ungas inflytande och delaktighet. Du arbetar nära unga, men också tillsammans med beslutsfattare, tjänstepersoner och andra samarbetspartners som vill utveckla sitt arbete med ungas inflytande.
En viktig del av rollen är att rekrytera och stötta unga deltagare, leda workshops och dialoger samt skapa möten där unga och vuxna kan mötas och lära av varandra. Du använder Youth 2030 Movements metoder och arbetssätt och bidrar till att utveckla dem tillsammans med kollegor och samarbetspartners.
Rollen passar dig som tycker om att skapa relationer, få människor att känna sig delaktiga och omsätta idéer till aktiviteter i praktiken. Du behöver trivas med att både arbeta självständigt och tillsammans med andra.
Eftersom Youth Hub Värmland är ett regionalt projekt innebär rollen resor inom Värmland. Vi lägger stort värde vid att finnas på plats och möta unga där de är.
Huvudsakliga ansvarsområden
Engagera och stärka unga
Du ansvarar för att skapa förutsättningar för unga att delta, utvecklas och påverka.
Det innebär bland annat att:
Rekrytera, inspirera och bygga relationer med unga deltagare.
Planera och genomföra workshops, utbildningar, dialoger och andra aktiviteter.
Processleda grupper och skapa trygga rum där unga kan utveckla idéer och göra sina röster hörda.
Följa upp aktiviteter och ta tillvara på ungas erfarenheter och perspektiv.
Skapa möten mellan unga och beslutsfattare
Du bidrar till att fler vuxna får kunskap, motivation och verktyg för att involvera unga.
Det innebär bland annat att:
Bygga relationer med beslutsfattare, tjänstepersoner och andra nyckelaktörer.
Planera och genomföra möten, workshops och dialoger där unga och vuxna möts.
Genomföra och utveckla aktiviteter
Du håller ihop aktiviteter från planering till genomförande och uppföljning.
Det innebär bland annat att:
Planera, samordna och genomföra aktiviteter och mindre insatser.
Ansvara för praktiska delar före, under och efter aktiviteter.
Dokumentera genomförda aktiviteter och bidra till uppföljning av resultat, effekter och lärdomar.
Säkerställa att aktiviteter genomförs enligt organisationens metoder och rutiner.
Vi söker dig som har erfarenhet av
Att arbeta med unga och skapa engagemang eller delaktighet.
Att leda grupper, workshops, samtal eller andra aktiviteter.
Att planera och genomföra arrangemang eller mindre projekt.
Att bygga relationer och samarbeta med olika aktörer.
Att skapa inkluderande möten där människor känner sig välkomna att delta.
Det är meriterande om du också har
Erfarenhet av att arbeta med offentlig sektor och civilsamhälle.
Erfarenhet av demokrati-, delaktighets- eller inflytandefrågor.
Lokalkännedom om Värmland.
B-körkort.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du behöver inte ha en viss utbildning – vi är framför allt intresserade av vad du har gjort, vad du brinner för och hur du möter andra människor.
Så här ser vi gärna att du är som person:
Du skapar engagemang och gillar att möta människor. Du är bra på att få människor att känna sig välkomna, delaktiga och motiverade att bidra. Du är nyfiken på andra, har lätt för att skapa förtroende och tycker om att se människor växa och utvecklas.
Du får saker att hända och gillar att hitta lösningar. Du trivs med att gå från idé till handling, tar tag i det som behöver göras och löser praktiska saker längs vägen. Du har lätt för att få överblick, se nästa steg och skapa struktur i ditt arbete.
Du vågar testa och gillar att utvecklas tillsammans med andra. Du vågar testa nya arbetssätt, ställa frågor och ta till dig av nya perspektiv. Du tycker om att samarbeta, dela idéer och hitta lösningar tillsammans med unga, kollegor och samarbetspartners.
Omfattning: 80%, visstidsanställning fram till 30 november 2027
Tillträde: Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Placering: Karlstad, med resor inom Värmland
Rapporterar till: Program- och metodutvecklingschef
Frågor: Under sommaren har vi begränsade möjligheter att svara på frågor, skicka gärna dina frågor till stina@youth2030.se
via mejl så återkommer vi så snart vi kan.
Facklig kontaktperson: Jêran Rostam, Unionen, nås via jeran@youth2030.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Youth 2030 Movement Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9994634