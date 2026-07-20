Engagemangsstrateg till Svenska Röda Korset
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2026-07-20
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Driv individcentrerat engagemang hos Svenska Röda Korset och bidra till humanitär utveckling genom data och strategi.
Vill du utveckla framtidens engagemang hos Svenska Röda Korset? Som Engagemangsstrateg får du en strategisk nyckelroll där du stärker organisationens förmåga att rekrytera, aktivera, utveckla och behålla människors engagemang. Här får du kombinera strategi, data, CRM, analys och kommunikation i en organisation där ditt arbete bidrar till verklig samhällsnytta. Du får påverka hur Svenska Röda Korset skapar relevanta individresor, utvecklar datadrivna arbetssätt och bygger långsiktigt engagemang bland givare, medlemmar och volontärer.
Ditt anställningserbjudande
Hos Svenska Röda Korset blir du en del av en organisation med ett starkt humanitärt uppdrag och en tydlig ambition att utveckla arbetssätten genom data, digitalisering och individcentrerat engagemang. Du får en roll med stort mandat att skapa struktur, riktning och samsyn i en viktig förändringsresa. Här arbetar du nära verksamheten, IT, Innovation och digital utveckling i en organisation där samarbete, utveckling och människors lika värde står i centrum. Du får möjlighet att bidra med strategisk höjd och specialistkompetens i ett sammanhang där engagemang gör skillnad, före, under och efter kriser.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som Engagemangsstrateg ansvarar du för att utveckla strategier, metodik och gemensamma arbetssätt som stärker Svenska Röda Korsets förmåga att skapa relevant, värdeskapande och långsiktigt engagemang. Du har ett tydligt verksamhetsfokus och arbetar nära både specialistroller och övriga delar av organisationen.
I rollen kommer du bland annat att:
driva strategiska initiativ och beslutsprocesser kopplade till individcentrerat engagemang
utveckla och implementera arbetssätt som stärker samverkan mellan team och avdelningar
definiera behov av data, processer och systemstöd för att skapa en relevant och sammanhållen individupplevelse
agera specialist inom engagemangsprocesser och etablera strukturer för långsiktig förvaltning och utveckling
utveckla metodik, mallar och processer för olika engagemangs och individresor
ta fram kvalificerade beslutsunderlag för prioritering av insatser inom engagemang
utveckla strategin för individcentrerad kommunikation genom engagemangets olika faser, exempelvis rekrytering, onboarding och bibehållande
stötta övriga enheter genom strategier, kompetensutveckling och vägledning inom området
Värt att veta
Du blir en del av avdelningen Engagemang och Insamling, inom enheten Insikt och Innehåll, och tillhör teamet DAP, Data Analys Plattform. DAP ansvarar för övergripande strategier inom analys, martech och digital kommunikation kopplat till organisationens arbete med engagemang. Teamet fungerar som specialiststöd till övriga delar av avdelningen och består av strateger och specialister inom analys, webb, martech och engagemang.
Rollen innebär ett nära samarbete med stora delar av verksamheten, där du arbetar tillsammans med kollegor inom Engagemang och Insamling, IT, Innovation och andra stödfunktioner. Du blir en viktig partner i arbetet med att utveckla organisationens individcentrerade och datadrivna arbetssätt.
Övrig information:
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Lindhagensgatan 126 i Stockholm.
Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Önskad start är omkring mitten av september eller enligt överenskommelse.
Vi värdesätter det personliga mötet och arbetar gärna från kontoret. Samtidigt erbjuder vi möjlighet till hybridarbete, med hemarbete ett par dagar i veckan när verksamheten tillåter.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av arbete i en ideell organisation där medlemskap, frivilligengagemang och insamling har varit en central del av verksamheten. Du har flerårig erfarenhet från en senior strategisk roll med fokus på kund, medlems eller engagemangsstrategi i en komplex organisation, och du är van att utveckla individcentrerade strategier och arbetssätt.
För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av datadrivet arbete med analys, CRM och verksamhetsutveckling. Du har djup kompetens inom individcentrerad och insiktsdriven kommunikation och en mycket god förmåga att koppla engagemang till data, analys och verksamhetsmål. Du har också en stark förståelse för martech ekosystemet och samspelet mellan strategi, teknik, data och arbetssätt. Erfarenhet av relevanta systemstöd som Marketing Automation, BI verktyg, webbplattformar och datalager är viktigt för rollen.
Vi ser även att du har relevant akademisk utbildning inom exempelvis företagsekonomi, marknadsföring, kommunikation, systemvetenskap, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du kommunicerar mycket väl på svenska i tal och skrift.
Som person är du trygg och senior i din yrkesroll. Du är analytisk, strategisk och förändringsdrivande, med förmåga att strukturera komplex information och skapa tydlighet i en organisation under utveckling. Du är självgående och initiativtagande, samtidigt som du har lätt för att bygga relationer, skapa samsyn och samarbeta över organisationsgränser.
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med rekryterings- och konsultföretaget Talent Navigation Group (TNG) som med fördomsfri rekrytering, bemanning och interim hjälper arbetsgivare med kompetensförsörjning – snabbare, mer objektivt och med nya perspektiv som driver tillväxt. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och be dig göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första objektiv bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Lindhagensgatan 126 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Svenska Röda Korset Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Nicklas Sjögren 0701435906 Jobbnummer
10006829