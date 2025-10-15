Energisystemoptimerare
2025-10-15
Vill du vara med och skapa hållbara resultat för Göteborg Energi varje dag? Vi erbjuder ett varierat arbete med många kontaktytor och stora möjligheter till personlig utveckling.
Som Energisystemoptimerare medverkar du till att vi kan leverera prisvärda produkter inom värme, kyla och gas.
Din uppgift
Du kommer att vara beslutsstöd för den dagliga operativa driften av vår produktion av värme och kyla. Det innebär att du har koll på vilken anläggning som är bäst att köra ur ett ekonomiskt perspektiv mot rådande omständigheter. Du bevakar väderförhållanden, bränsleförbrukning och bränslepriser, gör analyser och ger rekommendationer.
Jobbet innebär kontinuerlig optimering av vår fjärrvärme- och fjärrkylaproduktion baserat på aspekter som ekonomi, miljö och teknik. Tidsperspektivet för optimeringen är upp till sex veckor framåt. Du gör veckovisa produktionsuppföljningar och analyser. En annan viktig uppgift är att vara ett stöd när det gäller driftstrategi, drift- och underhållsplanering, avtal, bränslehandel m,m. Du tar även fram underlag för olika syften, t ex för handel- och balansering av el- och gas, inköp och logistik av fasta och flytande bränslen, samt bokning av gaskapacitet. Som Energisystemoptimerare bidrar du inte endast med din kompetens i det operativa arbetet utan du ges möjlighet till att utveckla verksamheten och använda din kompetens i diverse uppdrag och utredningar.
Tillsammans med övriga Energisystemoptimerare och Energisystemanalytiker ansvarar du för att utveckla och förvalta energimodellen i vårt optimeringsverktyg.
Beredskap ingår i tjänsten och under perioden september t o m maj jobbar du på ett schema som innebär helgarbete, normalt var 4-5:e vecka.
Ditt team
Du tillhör organisatoriskt enheten Energisystem, en del av avdelning Affär- och Systemutveckling inom affärsområdet Värme och Kyla. Enheten leds av Paul Leinberg:
Paul - vad är det som gör jobbet med energisystemoptimering intressant?
• Att arbeta som Energisystemoptimerare är både utmanande och skoj. Det finns en stor resultatpåverkan i det dagliga arbetet och ett starkt förtroende hos den övriga organisationen. Arbetet som Energisystemoptimeraren utför är mycket uppskattat. Vi arbetar med hybrida arbetssätt och möts dagligen i antingen digitala och fysiska sammanhang.
Din kompetens
För att trivas och utvecklas i rollen är det viktigt att du är intresserad av optimering- och energisystemfrågor. Arbetet kräver att du är analytisk och gillar beräkningar. Vi vill att du har kunskap och intresse för dynamiken/villkoren kring produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.
I jobbet kommer du att ha många kontakter, inom koncernen men också externt. Det är viktigt att du är samarbetsorienterad och har god kommunikationsförmåga. Du kommunicerar obehindrat på så väl svenska som engelska i både tal och skrift.
Att agera affärsmässigt och professionellt är en självklarhet för dig och du hämtar energi ur möjligheten att vara nyfiken, kreativ och drivande. Du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar självständigt, samtidigt som du uppskattar samarbeten där ni tillsammans skapar resultat. I en kommunikativ roll kommer du till din rätt och har förmågan att göra komplexa frågor begripliga på ett pedagogiskt och engagerande sätt.
Vi söker dig som har en civilingenjörsexamen alternativt högskoleexamen inom ett relevant område kompletterat med arbetslivserfarenhet från energibranschen.
Göteborg Energi är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och många av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår arbetsplats
Göteborg Energi är ett energibolag som ägs av Göteborgs Stad. Det innebär att vi arbetar för alla göteborgare och med hela staden. Förutom att leverera och utveckla nya lösningar inom energi och stadsfiber för boende, företag och transporter, jobbar vi också för ett större mål - ett hållbart Göteborg. Delar du vår vision och vill vara med oss på resan för att skapa en mer hållbar vardag för göteborgarna? Välkommen till Göteborg Energi!
Som anställd hos oss kan du räkna med en arbetsplats som är både spännande och utvecklande. Vi har förmåner som uppmuntrar till ett hållbart arbetsliv. Det ska vara tryggt att jobba med oss. Men det ska kännas roligt också. Hos oss har du goda möjligheter att växa på jobbet och utvecklas inom organisationen. Läs mer om vårt erbjudande på https://www.goteborgenergi.se/om-oss/jobba-med-oss
Vi tror på en arbetsplats med mångfald och jämställdhet. Medarbetare med olika erfarenheter utvecklar vår verksamhet! Styrkan i olikheter skapar framgång. Delar du våra värderingar och vill vara med och bidra till en inkluderande arbetsplats? Vi ser fram emot din ansökan!
