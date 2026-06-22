Energistudenter som vill arbeta extra (2 tjänster)
Energikontor Norr AB / Maskiningenjörsjobb / Luleå Visa alla maskiningenjörsjobb i Luleå
2026-06-22
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Vill du ta en aktiv del i att utveckla norra Sverige till en hållbar och konkurrenskraftig region mitt i energiomställningen och den attraktiva energibranschen? Energikontor Norr stöttar Norrbottens kommuner, offentliga aktörer och SME-företag i deras strategiska energi- och klimatarbete. Vi attraherar och driver EU-finansierade projekt där vi samverkar med kommuner, universitet, företag och andra aktörer för ett mer attraktivt, hållbart och konkurrenskraftigt Norrbotten.
Om rollen som timanställd Energiingenjör
Som timanställd energisakkunnig kommer du att arbeta i några av våra projektteam tillsammans med seniora kollegor och samarbetspartners. Du kommer att få möjlighet att utvecklas inom energiområdet och få värdefull erfarenhet av EU-projekt. Vi söker nu två studenter vid Luleå tekniska universitet, som har ett starkt intresse för energiomställning och vill arbeta extra vid sidan av studierna.
Ansvarsområden:
Tillhandahålla expertkunskap inom energifrågor till våra projekt. Områdena kan röra allt ifrån energisystemet, energieffektivisering, fjärrvärme, energiproduktion, förnybar energi som sol, vind, vattenkraft och bioenergi, transporter och mobilitet, elektrifiering, hållbar energianvändning, elkraft, energiomställning m.m. OBS: Detta är exempel på områden.
Genomföra analyser och utvärderingar.
Ge rådgivning till företag, myndigheter och andra organisationer.
I mindre utsträckning, utbilda och informera om energifrågor genom föreläsningar, workshops och publikationer. Sprida kunskap om energilösningar och hållbarhet.
Samarbeta med olika intressenter, inklusive forskare, tekniker, politiker och industriledare, för att främja energiomställningen.
Kvalifikationer:
Studerar vid LTU, (Energiteknik, Maskin med energiinriktning, eller liknande). Vi ser gärna att du är i slutet av din utbildning.
Driv och engagemang. Stark analytisk förmåga, god kommunikationsförmåga och förmåga att arbeta i team. Förmåga att tänka strategiskt och innovativt.
Djup förståelse för tekniska aspekter av energisystem och energilösningar. Förmåga att snabbt sätta sig in i nya teknologier och trender.
Stark problemlösningsförmåga och förmåga att hantera komplexa och utmanande situationer.
Goda kunskaper i Microsoft Office, inte minst Excel, samt gärna Teams och onlineverktyg, samt AI.
Social och positiv, can-do-attityd, prestigelös, flexibel teamspelare, ödmjuk och lösningsorienterad.
Meriterande men ej krav:
Har läst kurser som avhandlar specifikt fjärrvärme, energiberedskap eller mobilitet.
Kunskap om Norrbottens eller Norrbottens kommuners energisituation och anläggningar t.ex. genom projektarbeten, eller liknande.
Tidigare erfarenhet av arbete med energifrågor, energieffektivitet eller hållbarhet, konsultarbete eller projektledning är meriterande men ej ett krav för nyexaminerade.
Erfarenhet av att delta i projektarbeten i allmänhet eller energirelaterade projektarbeten under studietiden eller genom praktik
Kunskap om EU-projekt och externfinansierade projekt
Vi erbjuder:
Ett utvecklande arbete och spännande projekt mitt i den attraktiva energibranschen i Norrbotten och Europa, där vi jobbar för en bättre framtid
Flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete
Aktivt trivselarbete, gemensamma aktiviteter, samkväm och god arbetsmiljö i trevliga lokaler
Välkommen med din anmälan i form av personligt brev och CV. Märk din anmälan med "Student - Energiingenjör" och maila till fredrik@energikontornorr.se
senast 31 juli 2026.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: fredrik@energikontornorr.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Student - Energiingenjör". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Energikontor Norr AB
(org.nr 556595-9151), https://energikontornorr.se/jobba-hos-oss/
Smedjegatan 16 (visa karta
)
972 33 LULEÅ Kontakt
Kontorschef
Fredrik Carlsson fredrik@energikontornorr.se 0706662969 Jobbnummer
9972243