Energispecialist till region Syd
2026-02-25
Vill du vara med på vår spännande resa att utveckla och förstärka våra energitjänster? Värderar du också miljön högt och vill jobba med projekt som främjar energi- och hållbarhetsarbete hos oss och våra kunder? Då kan du vara vår nästa Energispecialist till region Syd!
När vardagen fungerar som den ska, när fastigheter är trygga, välskötta och energieffektiva - då vet vi att vi har gjort vårt jobb. På Luotea arbetar vi varje dag för att skapa värde bortom ytan, och i det uppdraget behövs du.Publiceringsdatum2026-02-25Om tjänsten
Luotea utför ett systematiskt energiarbete där vi löpande kontrollerar och optimerar våra kunders anläggningar och arbetar för en minskad energianvändning. Vi söker dig som självständigt kan genomföra energikartläggningar, analyser, utredningar och leda resurser för energiarbete.
Som energispecialist jobbar du brett med parallella uppdrag där fokus ligger på energiuppföljning i våra kunders fastigheter, driftoptimering, genomförande och rapportering av energibesiktningar samt framtagande av åtgärder för energieffektivisering. Du förväntas att självständigt hantera och leda driftoptimering och energieffektiviseringsprojekt tillsammans med dina kollegor på enheten. Vidare agerar du bollplank och stöd till våra tekniker inom ditt specialistområde energi.
Om dig
Du kommer att trivas hos oss om du är serviceinriktad, håller vad du lovar, är kommunikativ samt utför ditt arbete med en stor entreprenörsanda. Vidare bör du ha ett strukturerat arbetssätt och vara lösningsorienterad. Du är driven, har en hög energinivå och är bra på att prioritera. Du är även pedagogisk i ditt sätt att lära ut energikunskap till andra, både internt och till kunder.
För att lyckas i rollen behöver du
• Eftergymnasial utbildning inom området energi
• Erfarenhet av energiarbete under minst 2 år
• Erfarenhet av att sammanställa mätdata, utföra beräkningar och tekniska analyser samt skriva/sammanställa tekniska rapporter
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av system för energiuppföljning, t ex Momentum eller Vitec
• Fastighetstekniska utbildningar
• Kunskap inom styr- och reglerteknik
• Kunskap inom mätteknik för el, VS och ventilation
• Erfarenhet av arbete med energiberäkningsprogramertifierad energiexpert
• Certifikat för energikartläggning av stora företag
• OVK behörighet
Därför ska Du välja Luotea
Våra kunder är offentliga och kommersiella fastighetsägare över hela landet. Hos oss blir du en del av ett bolag som vågar visa vägen inom Facility Management. På Luotea får du jobba med härliga kollegor som har olika erfarenheter och kompetenser, vilka tillsammans med dina lägger grunden till det som är Luotea.
Med vår mångfald kompletterar vi, och lär av varandra, för att tillsammans skapa en arbetsplats med en atmosfär som är inspirerande, utvecklande och präglas av samarbete. Många av våra medarbetare beskriver Luotea med orden gemenskap, kompetens och arbetsglädje - och det är vi stolta över. Vi erbjuder också:
• Trygg anställning genom kollektivavtal i ett bolag med tydligt hållbarhetsfokus
• Förmånligt pensionsprogram
• Friskvårdsbidrag
• Möjlighet att utvecklas i din roll och bredda din kompetens genom kompetensutveckling
Vi gör löpande urval och intervjuer och önskar därför få din ansökan så snart som möjligt. När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemail. Som en del i rekryteringsprocessen kan en bakgrundskontroll komma att utföras på slutkandidat. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Martin Skude via mail på martin.skude@luotea.com

Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Detta är ett heltidsjobb.
Luotea FM AB (org.nr 556473-2260)
