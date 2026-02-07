Energisk wordpress utvecklare för tatuerings branschen

Sjöberg, Dennis / Datajobb / Stockholm
2026-02-07


Vi är ett brinnande och spännande gäng säljare som söker efter vår nya talang att ta vårt tatuering koncept till verkligehten där vi tjänar triljoner med framtiden som intäkt. Vi vet allt om försäljning i stor skala och du som tekniker vet allt om systsemutveckling där vi skapar dream teamet för att betjäna världen med tatueringer på nätet. Genom den globala marknadsplatsen som du ämnar att utveckla åt oss.
Vilken erfaranhetsnivå du har sedan tidigare är av minde betydelse då vi ger dig nya utvecklare chansen att överglänsa dina kollegor inom wordpresss branschen. Som man säger aha arbeter du där. Beror på försäljare som drar in pengarna inte själva utvecklaren som gjorde programmet möjligt.
Ring oss så pratar vi om ni nya karriär över telefon eller sms.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: Dennissjoberg86@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "www.tatto123.com".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sjöberg, Dennis
113 21  STOCKHOLM

Arbetsplats
www.tatto123.com

Jobbnummer
9729448

