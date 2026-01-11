Energisk global franchise kock ekonomisk frihet äntligen

Sjöberg, Dennis / Kockjobb / Gävle
2026-01-11


Publiceringsdatum
2026-01-11

Om företaget
Vi är den kommande ekonomiska friheten för landet Sverige där vi inom snar framtid är världens största franchise mat imperium. Genom den kollektiva kraften av kockar. Där ditt recept som bilder står som modell för världens kockar att låta världen smaka på din autentiska som gudomliga arom. Genom vår affärsmodell som beskattningsland Sverige kommer vi betala av den svenska stataskulden och införa medborgarlön till Sveriges befolkning och skapa den utopi som vi annonserar om på vår mat baserade marknadsplats. Våra kockar som ingår i vår mat community är världens rikaste kockar med framtiden inräknad. Där vi garanterar väl lagad mat från grunden utan konserveringsmedel. Se fullständiga anslutningsvillkor på bifogad länk.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: Dennissjoberg86@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Franchise kock".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sjöberg, Dennis
806 35  GÄVLE

Arbetsplats
Tvaker Entreprenuer

Kontakt
Dennis Kristoffer Sjöberg
Dennissjoberg86@hotmail.com
0725608405

Jobbnummer
9677262

