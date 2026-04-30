Energisamordnare till Sundsvall
2026-04-30
Publiceringsdatum2026-04-30Om företaget
Specialfastigheter äger, utvecklar och förvaltar säkerhetsfastigheter. I fastighetsportföljen ingår bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Flera av våra kunder bedriver verksamhet som är av betydelse för vårt lands säkerhet, vilket ställer speciella krav både på lokalerna och på oss. Fastigheterna finns i närmare 60 kommuner, från Trelleborg i söder till Haparanda i norr, och där finns också våra cirka 320 medarbetare. Vi växer snabbt och vår projektportfölj om drygt 29 miljarder innebär fler spännande projekt än någonsin. Nu söker vi därför fler nyfikna och drivna personer som vill vara en del av vår resa. Välkommen till oss!Om tjänsten
Som energisamordnare arbetar du med analys och uppföljning för ökad driftsäkerhet, optimering av byggnadsprestanda och inomhusklimat, inte minst för reducerad negativ klimatpåverkan. Ett tydlig fokus ligger på ständig utveckling där du som energisamordnare söker och utreder nya tekniska möjligheter kontinuerligt. En stor del i tjänsten är att entusiasmera, stötta och utveckla driftteknikerna inom ditt expertisområde. Du har därför ett mycket nära samarbete med våra drifttekniker men jobbar också tillsammans med vår automationssamordnare, våra tekniska förvaltare och våra driftchefer i både stora och små förvaltningsfrågor samt i olika utvecklingsfrågor för att uppnå våra energi- och klimatmål. Ditt ansvarsområde omfattar samtliga våra fastigheter inom FO Norr.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Genomföra mediadialoger och skapa energihandlingsplaner med sättande av energimål för respektive objekt.
Stämma av mediaförbrukning och mediafakturering samt göra budget, prognos- och bokslutsarbetet avseende media.
Godkänna inkommande och utgående mediafakturor.
Analysera mediaabonnemang för kontroll och eventuell justering av abonnemangseffekter.
Initiera och driva digital utveckling av diverse mediamätare och mätarstrukturer.
Bereda investeringsärenden för energiprojekt.
Agera expertstöd i olika bygg- och förvaltningsprojekt samt i den löpande förvaltningen.
Ansvara för energideklarationer.
Arbeta aktivt med analys/uppföljing av energiförbrukning tillsammans med driften.
Vara delaktig i att förbättra våra arbetsmetoder och rutiner i nära samarbete med våra kunder och våra interna och externa
projektledare.
Om dig
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot energi- och driftoptimering alternativt har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Vi ser gärna att du har arbetat inom fastighetsteknik sedan innan. Utöver detta är det meriterande om du har;
Övergripande teknisk kompetens och ett genuint intresse av att arbete med energioptimering och hållbarhetsfrågor.
Erfarenhet av att jobba med fastighetsspecifika program.
Erfarenhet av att arbete med säkerhetsfastigheter, energioptimering, hållbarhetsfrågor och miljöbyggnad är meriterande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, ditt engagemang och din drivkraft. Du gillar utmaningar och samarbete med team och kollegor. Du är analytisk och strukturerad, dessutom har du ett helhetstänk, ser sammanhang och trivs i en roll med mycket ansvar. Vi förutsätter att du har ett serviceinriktat arbetssätt då du kommer ha mycket kontakter både internt och externt.
Placering
Din placeringsort kommer att vara Sundsvall men du ansvarar för fastigheter som är belägna i hela Norrland vilket innebär att resor ingår i tjänsten. Då vår verksamhet är rikstäckande kan även resor utanför ditt fastighetsområde förekomma.
Ansökan & övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2026-05-31. Välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer sker löpande. Inför en eventuell anställning genomför vi en särskild säkerhetsbedömning där vi utför ett säkerhetssamtal och granskar lagakraftvunna domar från svenska domstolar. Innan anställning gör vi även alkohol- och drogtest via vår företagshälsovård. Utöver detta kräver en del av våra kunder i vissa fall inplacering i säkerhetsklass och efterföljande registerkontroll i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585 kap. 3).
Fackliga företrädare
Akademikerföreningen: Martin Siljehult, 010-788 63 60
Unionen: Patrik Svensson, 010-788 63 42
SEKO: Roger Törngren, tel. 010-788 62 78
Ledarna: Fredrik Persson, tel 010-788 62 28 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialfastigheter Sverige AB
(org.nr 556537-5945), https://www.specialfastigheter.se/
Sjögatan 15 (visa karta
)
852 32 SUNDSVALL Arbetsplats
Kontor Kontakt
Energichef
Hanna Åkerlund hanna.akerlund@specialfastigheter.se 010-788 62 51 Jobbnummer
9885349