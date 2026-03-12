Energisamordnare Ny-/och ombyggnad
2026-03-12
Om tjänsten
Uppdragsperiod: 04-jun-2026 - 04-jun-2027 med möjlighet till förlängning
I takt med Teknikenhetens utveckling och breda uppdragsområde, söker vi en Energisamordnare med placering i enhetens grupp Driftcentralen.
Beskrivning av uppdraget/rollenRollen innefattar övergripande arbeta med energifrågor från ett helhetsperspektiv med huvuduppgiften att ansvarar för att stödja i energitekniska lösningar i ny- och ombyggnadsprocessens samtliga skeden samt kvalitetssäkra att de genomförs enligt lagar, förordningar och interna krav & anvisningar.Rollen är verksam i alla projektskeden d.v.s. från tidigt skede till värdeöverförning/projektöverlämning till förvaltningsskedet och är en samordnande och rådgivande funktion kopplat till energi/drift och förvaltning med ansvarar för att samordna, kravställa och verifiera energikrav i våra Ny- och ombyggnadsprojekt. Arbetet innebär mycket kontakter med Entreprenörer/leverantörer, underentreprenörer och myndigheter samt med den egna organisationen.I arbetet ingår att vara kravställare vid upphandlingar och arbeta med uppföljningar av kontrakt i samarbete med berörda enheter samt planering av, och möten med entreprenörer. Arbetet sker i nära samarbete inom Teknikenheten, förvaltningsorganisationen och inköp. Rollen verkar primärt som stöd till projektavdelningens olika projekt.Huvudsakligaarbetsuppgifter:Samordnarens roll i ny- och ombyggprocessens olika skedenArbetar i alla projektskeden dvs från tidigt skede till värdeöverförning/projektöverlämning till förvaltningsskedet. Olika arbetsuppgifter beroende på vilken fas projekten är i. Tidigt skede - GestaltningsskedeMedverka som Energispecialist i processens alla faser, under projekteringen, före och efter upphandling med framtagande och granskning av handlingar.Projektering
• Stöd till projektledaren i frågor gällande energitekniska installationer samt energiberäkningar.
• Bevaka att energitekniska lösningar i ny- och ombyggnadsprocessens samtliga skeden är energieffektiva, genomförs enligt gällande lagar, förordningar och krav samt interna krav & anvisningar.
Produktion
• Utföra kontinuerliga kontroller av installationerna under produktionstiden för att kvalitetssäkra att efterlevnaden av de tekniska kraven följs i bolagets olika processer genom kontroller.
• Bistå projektledaren under ekonomimöten avseende tillkommande och avgående kostnader inom energiområdet.
Provning och besiktning
• Delta vid entreprenaduppföljningar som t.ex. granskning, kontroller och besiktningar för att säkerställa att leveranser svarar mot ställda krav utifrån en energiaspekt.
• Energiuppföljning och verifiering för att verifiera att byggnaden har uppfyllt ställda energimål och ev. miljöcertifieringar efter t.ex. ombyggnad.
• Energistatistik för värme, el och vatten samlas in för att verifiera att kravet uppfylls.
• Bevaka och kvalitetssäkra drift- och underhållsinstruktioner samt relationshandlingar för energitekniska installationer i slutskedet av entreprenaden och samordna att betydande driftparametrar tas fram och överlämnas enligt rutin.
• Bevaka att handlingar överlämnas från projekt till förvaltning på ett korrekt sätt samt införlivas i förvaltningshandlingarna enligt rutin.
Placering
• Rollens placering är på kundens kontor i Hammarby sjöstad med hela Stockholm som arbetsområde och rapporterar till uppdragsansvarig.
• Viss del av arbetet kan och får utföras distans med regelbundna avstämningsmöten på plats.
Kvalifikationer Relevant högskole-/universitetsutbildning inom fastighetsteknik eller motsvarande kompetens inom området. Fastighetsingenjör energi och miljö, Installationsexpert, Energiexpert, Energiingenjör eller motsvarande kunskapsnivå förvärvad på annat sätt.· Minst tio års erfarenhet av en liknande roll inom drift/teknisk förvaltning eller närliggande inom fastighetsbranschen och med dokumenterad erfarenhet av liknande arbete.· Fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av byggteknik, inneklimat och kunna arbeta med alla delar i byggnaden ur ett energiperspektiv i förvaltning, såväl klimatskal som VVS, el och processystem. energiperspektiv.· Erfarenhet av avtalsfrågor kring energikrav ny- och ombyggnad samt energi-/effektivisering/optimering och uppföljning/verifiering samt kunskaper om vilka styrkor och svagheter som olika beräkningsprogram på marknaden har.· Erfarenhet av projektering, projektledning, Installationssamordning, kvalitetsuppföljning och besiktningar.· Erfarenhet av olika energiberäkningsprogram, exempelvis IDA samt behärska de arbetsverktyg som krävs för att kunna följa upp energianvändningen genom driftanalys· Goda kunskaper om lagar, bestämmelser, standarder inom bygg, el, VVS, styr- och övervakning, energi, hiss och brand etc.· Kunskaper om fastighetsekonomi och tekniska och ekonomiska beräkningar särskild LCC-kalkylering. Ska förstå, granska och ifrågasätta de beräkningar som utförts.· Goda IT kunskaper och administrationsvana och erfarenhet av digitalt arbetssätt.· Krav Körkort B
Personliga egenskaper
• Rollen kräver att du är kvalitetsmedveten och serviceinriktad i ditt arbete. Du har ett stort intresse för ditt yrkesområde, vilket skapar ett högt engagemang i ditt arbete.
• Du är bra på att leda och motivera andra och att samverka mot gemensamma mål.
• Du har god förmåga att arbeta självständigt, ta egna initiativ och driva egna frågor till avslut.
• Vidare har du god förmåga att smidigt kommunicera, bygga och bibehålla goda samarbeten samt skapa goda relationer såväl internt som externt.
• Du har ett strukturerat arbetssätt och är noggrann med sinne för både detaljer och helheten
• Du behöver även vara en god problemlösare och kunna arbeta växelvis operativt som strategiskt.
Språkkrav
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
