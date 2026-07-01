Energisäljare
Bock, Lukas / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-07-01
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Vi söker säljare – Fältsäljare & Innesäljare inom elavtal
Är du en driven säljare med minst ett års erfarenhet och vill vara en del av ett ambitiöst team som brinner för förnybar energi? Nu söker vi både fältsäljare och innesäljare till vårt kontor i Göteborg
Om rollerna
Som innesäljare ringer du till nya och befintliga kunder tillsammans med ett engagerat säljteam, och arbetar mot både individuella mål och gruppmål. Du är lyhörd i samtalen och vägleder kunden till det elavtal som passar dem bäst.
Som fältsäljare möter du kunder ute på fältet och representerar oss ansikte mot ansikte – med samma fokus på att lyssna in kundens behov och erbjuda rätt lösning.
Gemensamt för båda rollerna är att du får utvecklas snabbt med hjälp av trygga och kompetenta coacher. Vi strävar alltid efter att bli bättre – tillsammans.
Vad du kan förvänta dig av oss
Goda möjligheter att påverka din lön genom fast lön + provision
Eget ansvar för dina resultat och din utveckling
Tydlig karriärväg siktar du på att bli säljchef? Här kan resan börja
Ett socialt och drivet team, med både formella och informella AW:s
Årliga sommarfester, julfester och andra gemensamma aktiviteter
Är det dig vi söker?
Du gillar att prata med olika typer av människor
Du är lyhörd och lösningsorienterad i ditt bemötande av kunder
Du är tävlingsinriktad och motiveras av att nå uppsatta mål
Du har minst ett års erfarenhet av försäljning
Du talar och skriver svenska obehindrat och har gymnasiekompetens
Tveka inte sök jobbet som säljare redan idag!Publiceringsdatum2026-07-01Om företaget
Vi är elbolaget som säljer 100 % förnybar energi, och det har vi gjort i Sverige sedan 2009. Hela verksamheten är klimatkompenserad, och sedan 2010 bygger vi upp en egen vindkraftsproduktion på Öland. Vi vill bidra till en bättre miljö, ökad konkurrens och lägre priser på den svenska elmarknaden.
Vid frågor om tjänsten, kontakta då..
Försäljningschef / VD - Lukas Bock
Telefonummer - 070-281 86 69 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@talentbylukas.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bock, Lukas Arbetsplats
Göteborg Jobbnummer
9988105