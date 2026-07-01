Energioptimerare / Energitekniker
Torsby kommun, Torsby Bostäder AB / Maskiningenjörsjobb / Torsby Visa alla maskiningenjörsjobb i Torsby
2026-07-01
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Nu söker vi på Torsby Bostäder en ny kollega
Vi på Torsby Bostäder söker nu en engagerad Energioptimerare / Energitekniker som vill vara med och utveckla framtidens hållbara fastigheter tillsammans med oss.
Det senaste året har vi genomgått en större generationsväxling på kontoret, vilket har skapat en spännande mix av erfarenhet, nya perspektiv och framtidstro. Samtidigt ser vi stora möjligheter att vidareutveckla och effektivisera vårt redan välskötta fastighetsbestånd — här finns många möjligheter för dig som vill göra skillnad och arbeta med konkreta förbättringar.
I rollen arbetar du med energioptimering, tekniska system och hållbara lösningar i våra fastigheter. Du får en varierad vardag där du kombinerar analys, teknik och utveckling nära både drift och projekt.
Vi erbjuder en viktig och utvecklande roll där du får möjlighet att påverka, bidra med idéer och vara med på vår fortsatta resa framåt.
Varmt välkommen till oss på Torsby Bostäder.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Som energioptimerare ansvarar du för att utveckla och effektivisera energianvändningen i vårt fastighetsbestånd. Du analyserar energiförbrukning, optimerar driften av tekniska system och arbetar aktivt med styr- och övervakningssystem, solcellsanläggningar och laddinfrastruktur. Rollen innebär också att medverka i bygg- och renoveringsprojekt, ta fram tekniska beslutsunderlag, genomföra utredningar och samarbeta med såväl interna funktioner som externa entreprenörer och konsulter för att skapa hållbara och kostnadseffektiva lösningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom energi, fastighetsteknik, VVS, el eller motsvarande erfarenhet. Du har god förståelse för tekniska fastighetssystem och erfarenhet av drift, energioptimering och analys. Du kan tolka tekniska handlingar, har kunskap om styr- och reglersystem och innehar B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet från fastighetsbranschen, ROT- eller nybyggnadsprojekt, projektledning eller arbete med lastbalansering, effektstyrning och energirelaterade certifieringar.
Som person är du analytisk, lösningsorienterad och affärsmässig. Du arbetar strukturerat och självständigt samtidigt som du trivs med att samarbeta och skapa goda relationer med kollegor, entreprenörer och andra samarbetspartners.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-08-31 .
Arbetstid: Dagtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "TBAB/1". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Torsby Kommun
(org.nr 212000-1777)
685 34 Torsby (visa karta
)
685 34 TORSBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Torsby kommun, Torsby Bostäder AB Kontakt
VD
Pontus Dahlöf pontus.dahlof@torsbybostader.se 0703050270 Jobbnummer
9986350