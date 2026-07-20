Energikonsult/Säljare - Fast lön + provision
Missions AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-20
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Är du en driven säljare som söker din nästa utmaning?
Vi söker nu fler duktiga säljare till Evify med kontor beläget centralt i Stockholm. Här kommer du hjälpa villägare att investera i hållbara energilösningar som solceller och batterier.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos Evify ansvarar du för hela kundresan – från första kontakt till stängd affär. Du arbetar med inkommande leads via deras marknadsförings- och bokningskanaler, identifierar kundens behov och presenterar värdeskapande lösningar.
Du tar fram offerter baserat på tekniska och ekonomiska förutsättningar, och ser till att varje affär blir både hållbar och lönsam. Din kundkontakt kommer ske via telefon med kunden.
I denna roll sker all kontakt med kunderna via telefon och mejl.
Vad tjänsten erbjuder:
En attraktiv lönemodell med fast grundlön och generös provision
Inkommande leads - Bra förutsättningar till lyckade affärer
Tydlig onboarding, löpande säljträning och tekniskt stöd
Möjlighet att växa internt i takt med företagets expansion
Moderna lokaler, centralt i Stockholm, tillgång till gym på kontoret
Arbetstider: Måndag – Fredag, kl. 08.30 – 17.30
Arbetstider:
Måndag – Fredag, kl. 08.30 – 17.30. Perfekta tider för dig som gillar att ha balans i vardagen.
Denna anställning inleds med en provanställning på 6 månader som sedan går över till en tillsvidareanställning, vi anställer inte för kortare projekt eller sommarjobb.
Vem är du?
Vi ser att du ska ha tidigare erfarenhet av försäljning.
Har ett starkt självledarskap och är van vid att ta ansvar för din egen prestation.
Är analytisk och trygg i att arbeta med kalkyler, prissättning och marginalberäkningar.
Har förmågan att bygga förtroende och tydliggöra affärsnytta för kunden.
Är kommunikativ, lyhörd och kreativ i att identifiera och föreslå anpassa lösningar till kunden
Arbetar strukturerat, har tålamod och förstår vikten av långsiktiga kundrelationer
Det är meriterande om du har teknisk bakgrund och-/eller arbetat med försäljning av solceller/batterier, B2B eller mer avancerad B2C försäljning.
Rekryteringsprocess:
Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag – urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7881414-2108648". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Missions AB
(org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Sveavägen 66 (visa karta
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111 34 STOCKHOLM Arbetsplats
missions Jobbnummer
10007795