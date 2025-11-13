Energikonsult - Stockholm

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-11-13


Är du en driven säljare som vill göra skillnad och ha kul på jobbet? Vi på Missions söker nu tekniska säljare för att representera vår kund och sälja solceller och batterier till villaägare via telefon.
Det här är din chans att skapa starka kundrelationer och bidra till hållbara energilösningar.
Dina arbetsuppgifter: Skapa långvariga kundrelationer.
Bearbeta både varma leads och utföra viss kallkundsförsäljning.
Presentera och anpassa lösningar inom solceller och batterier efter kundernas behov.
Vi erbjuder: Löpande säljträning och utbildningar för att stärka dina färdigheter.
En attraktiv lönemodell med fast lön och hög provision.
Möjligheter att växa och utvecklas inom företaget.
Arbetstider: Måndag - Fredag, 09.00 - 18.00.
Din profil: Minst 1 års erfarenhet av försäljning.
Positiv och energisk med en stark vilja att utvecklas.
Drivs av att nå och överträffa uppsatta mål.

Meriterande:
Teknisk bakgrund eller erfarenhet av försäljning av solceller eller batterier.

Rekryteringsprocessen är digital och du kommer att få viktig information via sms. Håll därför koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), http://www.missions.se

Arbetsplats
missions

Kontakt
Maria Bodin
info@missions.se

Jobbnummer
9604261

