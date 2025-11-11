Energiingenjör till energibolag i Malmö
Vill du vara med och göra skillnad i samhället på ett energibolag vars mål är att driva omställningen mot 100% grön energi? Är du utbildad civilingenjör som är nyfiken och vill skaffa dig värdefulla erfarenheter? Har du intresse av analys, datahantering och systemutveckling? Då är detta tjänsten för dig!
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu dig som vill arbeta analytiskt och operativt i en bred roll, med möjligheter att ta dig an mer avancerade arbetsuppgifter och projekt när du kommit in i rollen. Arbetet kräver stor noggrannhet och du kommer att leda utvecklings- och analysarbete som innebär många kontaktytor internt och externt. Du kommer att bli en del av Market Operations som tillsammans arbetar för avräkning, mätvärdeshantering, kommersiell drift av lager och marknadsanalys samt systembalansering. Nyckelordet är just tillsammans, som grupp arbetar ni brett med olika uppgifter som ska lösas. En kommande kollega till dig beskriver arbetsplatsen som "ett roligt företag med stor bredd och trivsel" där du får möjligheten att växa!
I rollen förekommer beredskap.
Du erbjuds
• Chansen att få vara med påverka i en bransch där det händer massor!
• Ett inledande konsultuppdrag på Academic Work tom september 2026 med möjlighet till förlängning
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet är komplext och förbättringsfokuserat, några arbetsuppgifter kommer att vara:
• Kontinuerlig uppföljning och analys av volymer och mätvärden
• Bokning/optimering av kapacitet
• Systemkontroller
• Kvalitetssäkring
• Kontakt med andra avdelningar och aktörer, internt och externt
• Utveckling och kravställning på system, verktyg och processer
VI SÖKER DIG SOM
• Har en uttagen civilingenjörsutbildning som är relevant för tjänsten
• Har arbetat efter din examen
• Är flytande i svenska och engelska i tal och skrift då dokumentationen i rollen kräver det
I rekryteringsprocessen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas och blomstra i rollen ser vi att du är:
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Nyfiken
Vissa roller är placerade i säkerhetsklass och svenskt medborgarskap kan därför vara ett krav. En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Om tjänsten är inplacerad i säkerhetsklass kommer även en registerkontroll att ske.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
