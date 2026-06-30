Energiingenjör
Fiskeby Board AB / Maskiningenjörsjobb / Norrköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Norrköping
2026-06-30
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På Fiskeby tillverkar vi kartong av återvunnen returfiber för framtidens förpackningar. Energi är en strategisk fråga för oss och en viktig del av vår konkurrenskraft och hållbara utveckling. Vill du arbeta med energi i en verksamhet där hållbarhet, teknik och affärsutveckling går hand i hand?
Energifrågorna är avgörande för vår konkurrenskraft och framtid och nu söker vi en Energiingenjör som vill bidra till utvecklingen av morgondagens hållbara industri.Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som Energiingenjör på Fiskeby har du en central roll i arbetet med att utveckla, analysera och optimera verksamhetens energisystem. Rollen kombinerar teknik, analys, miljö och utveckling. Du bidrar med specialistkompetens inom energi- och emissionsområdet och omsätter data och analyser till konkreta förbättringar för verksamheten. Du är även en viktig resurs i arbetet med att Fiskeby ska möta myndighetskrav inom området.
Exempel på arbetsuppgifter:
Följa upp och analysera energiförbrukning och energiprestanda.
Identifiera och driva energieffektiviseringsprojekt.
Arbeta med klimat- och emissionsrapportering.
Delta i investerings- och utvecklingsprojekt inom energiområdet.
Säkerställa efterlevnad av myndighetskrav kopplade till energi, emissioner och miljö.
Våra förväntningar
Krav för rollen:
Högskole- eller universitetsutbildning inom energi, miljö, kemiteknik eller motsvarande.
Erfarenhet från industriell verksamhet, energibranschen eller liknande.
God analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Energiledningssystem
Energiproduktion
Förbränningsprocesser
EU ETS
För att lyckas i rollen tror vi att du är analytisk, strukturerad och nyfiken. Du trivs med att samarbeta med andra samtidigt som du tar eget ansvar och driver frågor framåt.
Om Fiskeby
Som energiingenjör hos oss får du möjlighet att påverka energiarbetet i en av Nordens mest resurseffektiva kartongindustrier. Du blir en del av ett engagerat team där hållbarhet, innovation och långsiktighet står i fokus. Fiskeby, som förvärvades av RDM Group år 2023, är en del av Europas största producent av återvunnen kartong. Bruket har tillverkat papper och kartong sedan 1637 och är det enda i Skandinavien som kan använda dryckesförpackningar som råvara. Med cirka 275 medarbetare producerar vi 160 000 ton kartong per år av 100 % returfiber under varumärket Multiboard. Genom återvinning och användning av förnybar energi minskar vi vår miljöpåverkan och bidrar till ett hållbart kretslopp.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 31 augusti. Urval och intervjuer sker löpande, men med anledning av semesterperioden kan rekryteringsprocessen komma att ta något längre tid under sommaren. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Energichef Martin Revland 011- 15 58 66. Facklig företrädare för Unionen är Bo Karlsson, 011-15 57 83.
Vi undanbeder oss annonserings- och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fiskeby Board AB
(org.nr 556032-6158), https://www.fiskeby.com/
602 43 NORRKÖPING Jobbnummer
9985128