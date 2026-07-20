Energi- och klimatrådgivare (vikariat)
Trelleborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen / Säkerhetsjobb / Trelleborg Visa alla säkerhetsjobb i Trelleborg
2026-07-20
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I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Kommunledningsförvaltningen leder, utvecklar och stöttar kommunens totala organisation och verksamhet utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer. Inom våra avdelningar arbetar vi med ekonomi, HR, kommunikation, medborgarservice samt planering och tillväxt. Vi har ett starkt fokus på hållbar utveckling, kommunikation och innovation i syfte att möta kommunens framtida behov och utmaningar.
Eftersom allt Trelleborgs kommun gör grundar sig i vår värdegrund öppenhet, respekt och ansvar, så är det viktigt och avgörande, att dessa värden är lika självklara för dig som de är för oss i vårt arbete.
Arbetsplatsen
Enheten för Hållbar utveckling, med organisatorisk tillhörighet under kommunledningsförvaltningens Tillväxt- och näringslivsavdelning, är kommunens centrala och strategiska resurs inom hållbar utveckling. Enheten ansvarar för styrning och stöd inom hållbarhetsfrågor och samarbetar internt såväl som med externa aktörer med frågor kopplat till hållbarhet.
På enheten för hållbar utveckling ligger kommunens energi- och klimatrådgivning som förser medborgare, företag och organisationer med oberoende och kostnadsfri information så att de kan fatta bra beslut i energi- och klimatfrågor. Trelleborgs kommun ansvarar för den energi- och klimatrådgivning som bedrivs i Trelleborg, Burlöv, Vellinge och Skurups kommun. Nu har vi ett vikariat där du tillsammans med annan energi- och klimatrådgivare utvecklar kommunerna på ett hållbart sätt.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett stort engagemang och intresse för energi- och klimatfrågor. Som energi- och klimatrådgivare förser du medborgare, små- och medelstora företag, föreningar och organisationer med oberoende och kostnadsfri information och ansvarar för att planera, genomföra, följa upp och utveckla kommunens rådgivning till dessa målgrupper.
Rådgivning sker via mejl, telefon, platsbesök, mässor och andra events och berör områden så som exempelvis uppvärmningssystem, solceller, isolering, energiberedskap etcetera. Du sprider information om rådgivningen i tillgängliga kanaler och lyfter effekter av rådgivningen och viktiga resultat som uppnåtts, både internt och externt till medborgare och verksamhetsutövare. I arbetet ingår både intern samverkan med kollegor såväl som extern samverkan med andra kommuner, länsstyrelse och andra aktörer som Energikontor Syd, Region Skåne och akademin. Du kommer att arbeta både självständigt och i projektgrupp med olika utvecklingsfrågor. Du har goda möjligheter till att genomföra egna initiativ, projekt och kampanjer kopplat till ditt ansvarsområde.
Du har ett professionellt och serviceinriktat bemötande och behandlar alla rådsökande lika och utifrån deras respektive behov.
Du kommer tillsammans med kollega att ansvara för rådgivningen i Trelleborg, Burlöv, Vellinge och Skurups kommun.Kvalifikationer
Vi söker dig med examen från högskole-; universitet eller yrkeshögskola inom energi, teknik, klimat- och/eller miljö eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har kunskap inom energisystem och olika energitekniska lösningar samt den koppling klimatpåverkan har till transporter, energianvändning och konsumtion.
Meriterande är arbetslivserfarenhet från energi- och klimatrådgivning eller likvärdigt arbete.
För att vara framgångsrik i rollen är dina personliga egenskaper och förmågor av stor vikt. Vi söker dig som har förmågan att planera och självständigt organisera och prioritera i ditt arbete, är drivande, tänker lösningsorienterat och tar egna initiativ. Rollen kräver att du kan växla mellan olika frågor i det stora och det lilla genom att arbeta strukturerat, systematiskt och målinriktat.
Eftersom uppdraget innebär ett nära samarbete både med interna och externa aktörer krävs en god samverkansförmåga och en personlig förmåga att skapa engagemang och entusiasm kring energifrågor och hållbarhet i allmänhet. Du är trygg i rådgivnings- och föreläsningsrollen, såväl fysiskt som digitalt, och förstår vikten av att jobba brett med klimatfrågans alla aspekter.
Du har god språkförståelse för engelska, utöver att du talar och skriver svenska språket väldigt väl.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
B-körkort är ett krav.
Du kommer ingå i ett nätverk med andra kommunala rådgivare. Mer information om energi- och klimatrådgivning finns på Energi- och klimatrådgivningen (Energimyndigheten)Övrig information
Lönestatistik: https://www.trelleborg.se/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lonestatistik/
Fackliga kontakter: www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trelleborgs Kommun
(org.nr 212000-1199), http://www.trelleborg.se/sv/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/lediga-jobb/
Hamngatan 18 (visa karta
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231 83 TRELLEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trelleborgs kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef (tillgänglig v. 30-31)
Johannes Hagström johannes.hagstrom@trelleborg.se 0410-734729 Jobbnummer
10007681