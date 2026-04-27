Energi- och klimatrådgivare
2026-04-27
Vill du bidra till ett mer hållbart samhälle och hjälpa både privatpersoner och företag att minska sin energianvändning? Nu söker vi en engagerad och serviceinriktad energi- och klimatrådgivare som vill vara med och utveckla vårt arbete i Halmstad, Laholm, Hylte och Falkenberg!
Som energi- och klimatrådgivare får du möjlighet att påverka på riktigt och göra meningsfull skillnad för miljön. Genom att sprida kunskap till privatpersoner, föreningar samt små och medelstora företag bidrar du till att minska energianvändningen och klimatpåverkan i staden.Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Som energi- och klimatrådgivare kombinerar du rådgivning, projektadministration, rapportering, marknadsföring och utåtriktade aktiviteter. Du arbetar varierat med frågor inom bland annat solceller, värmepumpar, elbilsladdning, mobilitet och olika uppvärmningssystem. Du ger oberoende och kvalificerad rådgivning.
I arbetet ingår:
• Ge energirådgivning via telefon, mejl, digitala möten och vid platsbesök.
• Genomföra termograferingar och energigenomgångar.
• Delta i mässor, föreläsningar och övriga utåtriktade event och aktiveteter
• Marknadsföra rådgivningen via utskick, annonser och informationsmaterial.
• Delta i olika regionala nätverk för att förbättra och utveckla rådgivningen. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning, gärna inom energi- eller klimatområdet. Även annan utbildningsbakgrund i kombination med arbetslivserfarenhet från energi-, miljö- eller hållbarhetsarbete kan vara aktuell. Du har ett genuint intresse och engagemang för energi-, miljö- och klimatfrågor och vill bidra till en mer hållbar utveckling.
Eftersom tjänsten innebär resor mellan olika platser krävs B-körkort. Tidigare erfarenhet av projektledning och/eller arbete med energi- och klimatfrågor är meriterande.
För att trivas i rollen behöver du ha god kommunikativ och pedagogisk förmåga samt en vilja att ge hög service. Du tycker om att samarbeta med andra, samtidigt som du är självgående och tar egna initiativ.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till en mer hållbar framtid och gör konkret skillnad för klimatet. Rollen erbjuder en stor variation i vardagen - du växlar mellan fältbesök, rådgivning, event och möten med både invånare och företag. Du får också möjlighet att utvecklas genom Energimyndighetens utbildningar och kontinuerligt bygga på din kompetens. Samtidigt blir du en del av ett engagerat team och en arbetsplats som aktivt satsar på hållbar utveckling och långsiktiga lösningar.
Låter det som något för dig?
Välkommen med din ansökan! Tillsammans skapar vi ett mer energieffektivt och hållbart Halland.
Övrig information
Bygg- och miljöförvaltningen - tillsammans gör vi Halmstad möjligt! Vår ambition är att vara en av Sveriges mest tillgängliga, serviceinriktade och professionella förvaltningar. Genom vårt uppdrag möjliggör vi en god livsmiljö för invånare, besökare och näringsidkare i det växande Halmstad. Vi ansvarar för kartförsörjning, bygglov, lantmäteriförrättningar samt miljö- och hälsoskyddsfrågor. Tillsammans är vi i ett starkt utvecklingsskede både när det gäller förvaltningens service och som en viktig aktör i att bygga en hållbar kommun. Våra ambitioner är höga och nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Halmstad. Ta chansen att vara med och påverka!
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bygg- och miljöförvaltningen, Stöd och utveckling (BM) Kontakt
Enhetschef, Stöd & Utveckling
Maria Sjödin Nilsson maria.sjodin.nilsson@halmstad.se
