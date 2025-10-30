Endre IF söker klubbchef
Endre If / Chefsjobb / Gotland Visa alla chefsjobb i Gotland
2025-10-30
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Endre If i Gotland
Nu söker vi en trygg och driven Klubbchef som vill fortsätta att utveckla Endre IF inom bredd och elit.
Om Föreningen
Endre IF är en framgångsrik gotländsk daminnebandyförening med verksamhet inom bredd och elit. Med 350 aktiva har vi lag i alla åldrar från 7 år och uppåt. Vårt A-lag spelar i Svenska Superligan sedan mer än 20 år och vi har den största publiken i Sverige på våra hemmamatcher.Publiceringsdatum2025-10-30Om tjänsten
Rollen som Klubbchef är en varierande roll med stora möjligheter att påverka och driva föreningens utveckling framåt med målsättning att vara en modern och attraktiv klubb som attraherar dagens och morgondagens spelare med fokus på nöjda medlemmar och partners.
För att lyckas i denna tjänst behövs ett stort engagemang och förmågan att arbeta strukturerat och målmedvetet.
• Planera, leda, följa upp och utveckla verksamheten tillsammans med klubbens anställda, styrelse, kommittéer och våra ideelltarbetande medlemmar.
• Personalansvar
• Ekonomi; budget, uppföljningar samt säkerställa en utveckling av föreningens intäkter.
• Representera föreningen både intern och externt.
• Administrativa arbetsuppgifter
Om dig
För att lyckas i rollen som Klubbchef tror vi att du är affärsmässig och har erfarenhet av att driva och leda såväl personal som verksamhet. Du är trygg i din roll som ledare och är van att anpassa ditt ledarskap efter olika situationer och sammanhang samt ha en kommunikativ förmåga. Självklart är det en stor fördel om du älskar innebandy och brinner för sporten. God svenska och engelska i tal och skrift och goda kunskaper i Office-paketet är ett krav och att du har B-körkort. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29
E-post: rickard.wahlin@endreif.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Klubbchef". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Endre If
621 21 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vice ordförande
Emma Hoffman emma.hoffman@gotland.se 0739228678 Jobbnummer
9581911