Endpoint & Workplace Specialist | Tekniska verken | Linköping
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2026-06-30
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, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med och bygga upp något på riktigt - och samtidigt säkerställa att hundratals användare får en smidig, säker och modern arbetsdag? Då kan detta vara din nästa utmaning. Hos Tekniska verken är den digitala arbetsplatsen en avgörande del av verksamheten. Här möts stabil teknik, hög säkerhet och stark användarupplevelse - och nu står vi inför en spännande utvecklingsresa där du har en viktig roll.
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Hos oss blir du en del av något större
Vi på Division Digitalisering befinner oss i en intensiv och spännande förändringsresa. Vi bygger upp nya förmågor, utvecklar moderna arbetssätt och formar en digital organisation som möter framtidens krav på säkerhet, skalbarhet och innovation. En central del i denna resa är att ta hem och vidareutveckla stora delar av vår IT.
Det här är en resa i rörelse! Här får du vara med och sätta strukturer, påverka teknikval och bygga långsiktigt hållbara lösningar i en miljö där tempot är högt, ambitionerna stora och lagkänslan stark. För dig innebär det en unik möjlighet att komma in i ett tidigt skede och låta dina idéer bli en kraft som driver hela verksamheten framåt.
Rollbeskrivning
I rollen som Endpoint & Workplace Specialist får du en central position i utvecklingen av vår digitala arbetsplats. Fokus ligger på klient- och enhetshantering där du är med och säkerställer en stabil, säker och välfungerande användarupplevelse för hela organisationen. Området är idag outsourcat, och en central del av rollen är att medverka i att ta hem leveransen från extern part och bidra till att bygga upp en stark intern förmåga.
En viktig del framåt är utvecklingen av vår endpointmiljö, där vi redan idag har påbörjat övergången till modern klienthantering med Intune och nu tar nästa steg mot ökad automatisering genom hela livscykeln samt undersöker ny VDI-lösning.
I rollen kommer du att:
Arbeta med klient- och enhetshantering inom Windows och mobila plattformar genom hela livscykeln
Vidareutveckla och förvalta vår endpointplattform med fokus på Intune, där du driver automatisering och effektivisering av exempelvis klientinstallation och hantering
Arbeta med applikationshantering, paketering och distribution
Bidra till en standardiserad och hållbar klientmiljö genom bl.a. tydliga policies
Vidareutveckla vår VDI-lösning och andra användarnära plattformar
Säkerställa en stabil, säker och lättförvaltad arbetsplatsmiljö
Detta är en roll där du kombinerar tekniskt arbete i plattformen med ett ansvar att driva utveckling och förbättring över tid. Du har ett nära samarbete med Tjänsteansvarig för området liksom övriga kollegor inom Digital arbetsplats och IT-drift.
Tjänsten är placerad på Tekniska verkens huvudkontor centralt i Linköping.
Din profil och bakgrund
Vi söker dig som har en stark grund inom endpoint management och klientplattformar, och som trivs i en roll där du får arbeta nära tekniken samtidigt som du bidrar till att utveckla och förbättra helheten. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och har ett naturligt driv att effektivisera och skapa hållbara arbetssätt.
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av endpoint management, med tyngdpunkt inom MDM-plattformar / Intune
God kunskap om Windows klientplattform, mobila enheter och applikationshantering
Erfarenhet av moderna arbetssätt inom enhetshantering, exempelvis automatisering och livscykelhantering
Förståelse för den digitala arbetsplatsen i stort, inklusive mobilitet, VDI och närliggande plattformar
Det är meriterande om du även har erfarenhet av applikationspaketering inom M365-miljö och SCCM. Vidare är flytande svenska och engelska i tal och skrift ett krav. Då vi är en säkerhetsklassad verksamhet kommer bakgrundskontroll att genomföras.
Vårt Erbjudande till dig
Hos oss blir du en del av en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag, där teknikens utveckling har en direkt och märkbar påverkan på människors vardag. Tillsammans bygger vi en digital miljö där stabilitet möter innovation, där struktur möter mod och där teknik blir en verklig kraft i verksamheten. Vi söker dig som motiveras av att ta initiativ, driva frågor framåt och vara med och forma helheten.
Hos oss får du:
Vara med i en strategisk förändringsresa där du kliver in i ett tidigt skede och bidrar till att forma vår nya IT- och digitaliseringsförmåga
Ett tydligt mandat att påverka teknikval, arbetssätt och strukturer i en organisation där beslut fattas nära verksamheten
Arbeta i en miljö där stabilitet möter innovation, i ett viktigt och hållbart samhällsuppdrag
Låter det här intressant?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Experis. Vid frågor är du välkommen att ta kontakt med rekryteringskonsulter Anki Snis på anki.snis@se.experis.com
eller Jenny Lilja på jenny.lilja@se.experis.com
.
Vi har semester v.28-32 men uppmuntrar dig att visa ditt intresse redan nu och lägga in din ansökan under tiden. Du kan förvänta dig återkoppling från v.33.
Vi ser fram emot din ansökan!
Tekniska verken
Tekniska verken är en samhällsbärande aktör som varje dag möjliggör ett fungerande och hållbart liv för invånarna i regionen. Genom att säkra allt från energi och vatten till återvinning och digital infrastruktur skapar vi trygghet, livskvalitet och samhällsviktiga tjänster till hundratusentals invånare och företag i regionen - varje dag. Vår verksamhet märks kanske mest när den inte fungerar, men vårt värde finns i varje hem, varje arbetsplats och varje del av samhället. Läs mer om oss här: https://www.tekniskaverken.se/om-oss/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Linköping (visa karta
)
582 78 LINKÖPING Arbetsplats
Tekniska verken Kontakt
Contact
Ann-Catrine Snis ann-catrine.snis@se.experis.com 0703775969 Jobbnummer
9985718