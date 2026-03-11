En man på Orust söker personlig assistent
2026-03-11
OM JOBBET & VEM VI SÖKER
Vi söker en engagerad och pålitlig personlig assistent för att stötta en man i 70 års åldern som bor på en liten gård på landsbygden. Kunden är aktiv och är ute mycket, engagerad i trädgårdsarbete. Arbetsuppgifterna inkluderar att hjälpa till med alla aktiviteter som kräver två händer, allt från påklädning, till matlagning och intimhygien etcetera. Kunden brukar bada två gånger i veckan, utom under sommarhalvåret. Kunden använder elmoped utomhus, och har rullator inomhus.
Vi är öppna för både manliga och kvinnliga kandidater, men åldern bör vara över 25 år. Det är viktigt att du är mångsidig och kunnig inom olika områden. KÖRKORT OCH TILLGÅNG TILL EGEN BIL ÄR ETT KRAV. Kunden har assistans dygnet runt. Du ska behärska svenska språket.
Erfarenhet eller formell utbildning är inte nödvändigt, men det ses som en fördel. Det viktigaste är att du är pålitlig, empatisk och har en positiv inställning.
Om du är intresserad av att bli en del av vårt team och hjälpa till att underlätta livet för andra människor, skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
Varmt välkommen med din ansökan och till oss på SAAND!
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
(org.nr 556995-4877)
473 98 ORUST
9789955