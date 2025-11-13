En läkartjänst ledig på Timrå Hälsocentral
2025-11-13
Varmt välkommen till oss på Timrå.
Vi är hälsocentralen med det stora hjärtat. Hos oss kommer du till ett engagerat team som tillsammans bidrar till en trivsam och familjär arbetsplats.
Nu finns 1 ledig läkartjänst hos oss. Vill du bli en del av vårt härliga team? Då ser vi fram emot att lära känna dig!
Vad erbjuder vi?
- Vi är en väl fungerande hälsocentral med fasta läkare och olika specialistmottagningar.
- Samtliga listade patienter har en patientansvarig läkare.
- Hos oss erbjuder vi goda villkor.
- Vi är belägen i trevliga lokaler centrumhuset i Timrå.
- Verksamheten har ca 10 500 listade patienter.
Arbetet som allmänläkare på vår mottagning innebär utredning och behandling av patienter. Vi arbetar systematiskt och strukturerat med strävan om att alltid erbjuda våra patienter den bästa vården. Besöken kan vara planerade såväl som akuta.
I rollen kan även handledning av läkarstudenter och AT-/ST-läkare komma att ingå då en viktig del av vårt uppdrag är att utbilda morgondagens vårdmedarbetare. Hos oss kommer du att arbeta i nära samarbete med samtliga professioner på mottagningen och du kommer att vara en viktig del i det fortlöpande förbättringsarbetet och utvecklingen av verksamheten.
Vi är 9 läkare varav 4 ST-läkare, tillsammans är vi över 40 medarbetare. Verksamheten innefattar även bland annat fysioterapimottagning, psykosocialt team, BVC och BMM.
Vi är ett gäng som har nära till skratt och uppskattar att ha kul på jobbet, vi är ett sammansvetsat gäng! Vi ser verkligen vikten av att träffas och med jämna mellanrum äter vi gott och fikar varje dag tillsammans!
Tillsammans skapar vi en högkvalitativ modern vård som formas av ett personligt engagemang och god service.
Vem söker vi?
- Vi söker dig som har god erfarenhet som kliniskt verksam läkare. Det är en självklar merit om du är utbildad specialist i allmänmedicin.
- Du är trygg i din yrkesroll och har förmågan att se verksamheten ur ett helhetsperspektiv med både patienten och mottagningen i fokus.
- Du är stabil, flexibel och anpassningsbar till olika situationer samt har lätt för att samarbeta.
- Du behöver ha en god kommunikationsförmåga i syfte att skapa goda relationer med patienter såväl som kollegor.
- Som person är du lyhörd för våra patienters behov och ditt bemötande är professionellt och ödmjukt.
- Det är meriterande om du har erfarenhet och/eller intresse för handledning av AT- och ST-läkare.
Anställning och ansökan:
Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi hoppas att du tycker att det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Hör då av dig till mig Kristina Skoog som är Verksamhetschef så bokar vi in en fika på vårdcentralen.
Du når mig på mail kristina.skoog@premicare.com
, alt 073-7129881
Vi ser verkligen fram emot din ansökan!
Mottagning
Vi erbjuder ett brett utbud av hälso- och sjukvård. Vårt mål är att du ska få bästa möjliga tillgänglighet, service och bemötande när du behöver hjälp eller rådgivning.
Hos oss hittar du läkare, distriktssköterskor, sjukgymnast/fysioterapeut, föräldra- och barnpsykolog, kurator, arbetsterapeut, rehabkoordinator och fotterapeut. För våra yngsta kunder har vi BVC och för våra blivande mödrar MVC-mottagning. Vi sätter patienten i centrum varför det är viktigt att du får rätt vård av rätt person.
Vi finns i Centrumhuset mitt i Timrå Centrum.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
