En innovativ och operativ kommunikatör
Vill du använda din kommunikativa förmåga till något som faktiskt spelar roll? På Livsmedelsakademin är berättandet ett verktyg för förändring - och vi söker nu dig som vill vara med och forma det.
Om rollen
Du får en bred och praktisk roll där text, bild och form vävs samman. En dag skriver du ett nyhetsbrev om cirkulär livsmedelsproduktion, nästa fotograferar du på ett branschevent och dagen efter formar du en rapport som ska nå beslutsfattare. Det är omväxlande arbete i ett litet team där varje person syns och bidrar. Kommunikationen bidrar till tillväxt, innovation och affärsnytta för livsmedelsnäringen.
Vi arbetar projektbaserat mot olika målgrupper och kanaler. Det innebär frihet att driva kommunikationen framåt - och ansvar att göra det med omdöme och kreativitet.
Du kommer bland annat att
• Skriva och publicera innehåll för webb, sociala medier och nyhetsbrev
• Ansvara för och utveckla vår webbplats
• Fotografera och skapa visuellt material
• Formge presentationer, rapporter och trycksaker
• Bidra till vår kommunikationsstrategi och tonalitet
• Vara en nyckelspelare i ett engagerat kommunikationsteam
Vi söker dig som
• Är en skicklig skribent med känsla för målgrupp och budskap
• Har erfarenhet av webbpublicering, gärna i WordPress
• Har ett gott öga för form, layout och visuell identitet
• Är självgående och trivs med att ta initiativ och se konkreta resultat
• Motiveras av samhällsfrågor och vill bidra till hållbar förändring
• Är prestigelös och trivs i en dynamisk miljö där man hjälper varandra
Erfarenhet från livsmedelssektorn, projektarbete eller hållbarhetsfrågor är meriterande men inget krav.
Livsmedelsakademin är en icke vinstdrivande organisation som stärker livsmedelsföretagens konkurrenskraft och bidrar till en hållbar tillväxt i näringen. Vi jobbar på systemnivå - med nätverk, projekt och partnerskap som sträcker sig från Skåne till nationell och internationell nivå. Vårt team består av främst projektledare och kommunikatörer.
På Livsmedelsakademin vet vi att olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder gör oss bättre. Därför strävar vi efter mångfald i vår rekrytering.
Praktiskt
Anställning: Tillsvidare, heltid
Placering: inledningsvis i Lund, men från oktober 2026 finns vi i Malmö Generate District
Flexibilitet: Möjlighet att arbeta hemifrån delar av veckan
Start: Så snart som möjligt
Skicka ansökan, CV och personligt brev till info@livsmedelsakademin.se
senast 18 maj 2026. Vi intervjuar löpande.
Frågor? Kontakta kommunikationschef Sara Fredström: sara.fredstrom@livsmedelsakademin.se
· 079-304 06 97 eller vd Cecilia Gannedahl: cecilia.gannedahl@livsmedelsakademin.se
Vill du vara med och ta svensk livsmedelsnäring till nästa nivå? Välkommen med din ansökan. Så ansöker du
